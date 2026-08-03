오세훈·유승민 공개 만찬… “당권 다툼 아닌 보수 혁신·통합 필수”

오 시장 1심 유죄 이후 뒤 첫 만찬
중도·수도권·청년 지지 확보 모색
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오세훈 서울시장.
연합뉴스
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오세훈 서울시장과 유승민 전 국민의힘 의원이 3일 만나 2028년 23대 총선 승리를 위해선 장동혁 대표와 한동훈 무소속 의원의 당권 다툼이 아닌 보수 진영의 혁신과 통합이 필수라는 데 뜻을 모았다. 지난 6·3 지방선거 최대 격전지인 서울시장 선거에서 힘을 모았던 두 사람은 장 대표 퇴진이나 한 의원 복당처럼 지엽적 갈등이 아닌 총선 과반을 위한 중수청(중도·수도권·청년)의 지지를 얻을 방안을 함께 모색하기로 했다.
오 시장과 유 전 의원은 이날 서울시장 공관에서 만찬을 함께 하며 여러 정치 현안에 관한 의견을 나눴다. 오 시장과 유 전 의원의 공개 만찬은 오 시장이 정치자금법 위반 혐의로 1심에서 유죄 선고를 받은 후 처음이다. ‘장동혁 지도부’와 거리를 두고 국민의힘의 노선 전환을 압박하는 독자 노선으로 서울시장 선거를 치러 승리한 오 시장은 국민의힘 주요 인사들과 식사 정치를 통해 스킨십을 늘려왔으나 이른바 ‘명태균 리스크’로 정치 행보 확장에 제동이 걸린 상태였다.
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유승민 전 국민의힘 의원.
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만찬을 앞두고 유 전 의원은 서울신문과 통화에서 “오 시장과는 오랫동안 함께 정치를 해왔고, 2016년 이후 우리 당의 계속된 총선 패배에 대해선 심각하게 논의를 해왔다”고 전했다.
유 전 의원은 전날 페이스북에 “이재명 정권의 폭정을 막는 유일한 길은 2028년 4월 총선에서 과반수를 확보해서 국회부터 되찾아 오는 것”이라며 “정치철학이나 정책, 당의 노선을 둘러싸고 우리 사이에 무슨 대단한 차이가 있는 것도 아닌데, 오로지 탄핵에 찬성했거나 반대했다는 이유 하나만으로 마치 불구대천의 원수가 된 것처럼 싸우니 보수가 어떻게 원팀이 될 수 있겠는가”라고 지적했다.
오중석 서울시의원, ‘휘경 리오포레’로 새 출발하는 휘경주공, 동대문구 중심 단지로 육성
서울시의회 주택공간위원회 오중석 의원(더불어민주당, 동대문2)이 옛 휘경주공 1·2단지가 새 이름 ‘휘경 리오포레(Hwigyeong RIOFORET)’로 새출발한 것을 진심으로 환영하며, 명칭에 걸맞은 단지 가치 상승을 위해 앞으로도 힘을 보태겠다고 밝혔다. 휘경 리오포레 1·2단지 통합 협의회는 소유자 75% 이상의 동의를 모아 명칭 변경 절차를 마쳤으며, 지난 7월 외벽 재도장 및 환경 개선 공사를 비롯한 관련 행정 절차를 최종 완료했다. 새로운 단지명인 ‘리오포레’는 중랑천(Rio)과 배봉산숲(Foret)의 풍요로운 자연을 담은 이름으로, 주민들이 뜻을 모아 이뤄낸 변화의 결실로 평가받고 있다. 오 의원은 옛 주공아파트 시절 이 단지 113동에 거주하며 주민들과 동고동락했던 인연을 언급하며, “함께 살았던 이웃으로서, 우리 손으로 이뤄낸 오늘의 변화가 누구보다 반갑고 뿌듯하다”고 소감을 밝혔다. 이어서 오 의원은 “명칭이 바뀐 것으로 끝이 아니라 이제부터가 진짜 시작”이라며, 주택공간위원회 위원으로서 쌓아온 정책 경험을 바탕으로 후속 지원에 나서겠다고 밝혔다. 오 의원은 “동부간선도로 지하화로 조성될 중랑천 수변공원과 배봉산 둘레길 접근성을 높
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유 전 의원과 오 시장은 국민의힘의 핵심 갈등처럼 비치는 장 대표의 당권과 한 의원의 복당 여부를 둘러싼 갈등은 2028년 총선 준비와는 동 떨어진 이슈라는 공감대가 형성돼 있다. 박근혜 전 대통령, 윤석열 전 대통령의 탄핵에 찬성한 두 사람은 이미 당내 친윤(친윤석열) 핵심 의원들과도 총선 승리를 위한 통합과 혁신 방안에 대한 물밑 논의를 이어온 상태다.
세줄 요약
- 공개 만찬서 보수 혁신·통합 필요성 공감
- 당권 갈등보다 2028 총선 승리 전략 강조
- 중도·수도권·청년 지지 확보 방안 모색
2026-08-04 8면
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