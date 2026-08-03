오세훈 “폭염 끝날 때까지 단 한 순간도 긴장 늦추지 않을 것”

세줄 요약 오세훈 서울시장이 폭염을 재난으로 보고 비상 대응을 강화하겠다고 했다. 종합지원상황실을 8개 반으로 운영하며 온열질환과 피해를 실시간 점검하고, 확산 우려가 있으면 즉시 대응체계를 높이겠다고 했다. 무더위쉼터 확대와 취약계층 보호도 추진한다. 폭염을 재난으로 인식하고 비상 대응 강화

종합지원상황실 8개 반 운영, 피해 실시간 점검

무더위쉼터 확대와 취약계층 보호 추진

이미지 확대 오세훈 서울시장이 지난달 31일 광진구 자양동 뚝섬한강공원 복합문화공간 한강플플에서 지역 상인회 관계자들과 상점가 활성화 간담회를 하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 서울시장이 지난달 31일 광진구 자양동 뚝섬한강공원 복합문화공간 한강플플에서 지역 상인회 관계자들과 상점가 활성화 간담회를 하고 있다.

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오세훈 서울시장이 3일 “서울시는 폭염을 재난으로 인식하고 비상한 각오로 대응하겠다”고 말했다.오 시장은 이날 페이스북에 ‘폭염에 맞서 비상한 각오로 시민의 안전과 건강을 지키겠습니다’라는 제목의 글을 올리며 이렇게 밝혔다.오 시장은 “현재 폭염 종합지원상황실을 8개 반으로 운영하며 기상 상황과 피해 발생 여부를 실시간으로 살피고 있다”며 “온열질환자 발생 추이와 폭염 지속 상황을 면밀하게 모니터링하고 피해가 확산할 우려가 있다고 판단되면 즉시 비상대응체계를 한층 강화하겠다”고 강조했다.그는 “연일 극한 폭염이 이어지고 있다. 이제 폭염은 불편함을 넘어 시민의 생명과 건강을 위협하는 재난”이라며 “노숙인과 쪽방주민 밀집 지역에는 응급구호반과 특별대책반을 운영하고, 무더위쉼터를 4000여곳으로 확대하고 도심 열섬을 줄이기 위한 쿨링시티 사업도 더 촘촘하게 추진하겠다”고 설명했다.이어 “민간 사회공헌으로 조성되어 기후동행쉼터로 지정이 된 414곳의 CU편의점, 신한은행, KT대리점 등은 용무가 없어도 누구나 이용 가능한 기후동행쉼터”라며 “지하철 역사 쉼터를 비롯한 다양한 폭염대피시설이 마련되어 있으니 냉방이 취약한 환경에 계신 시민들께서는 가까운 쉼터를 적극 이용해 주시기를 바란다”고 부연했다.그러면서 “잠시 더위를 피하는 작은 실천이 온열질환을 예방하고 소중한 생명을 지키는 가장 확실한 방법”이라며 “시는 폭염이 끝나는 날까지 단 한 순간도 긴장을 늦추지 않겠다”고 덧붙였다.