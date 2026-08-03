이성윤 “‘반명’ 말하는 사람이 진짜 반명…민주당에 반명 없다”

이성윤 더불어민주당 최고위원 후보

“반명은 당·李 이간질 분열의 언어”

이성윤 더불어민주당 최고위원 후보. 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 이성윤 더불어민주당 최고위원 후보. 홍윤기 기자

세줄 요약 이성윤 더불어민주당 최고위원 후보가 김민석 후보의 ‘반명’ 규정에 “반명이라고 말하는 사람이 진짜 반명”이라고 맞받아쳤다. 그는 민주당에는 반명이 없고, 반명은 당과 대통령을 이간질하는 분열의 언어라고 주장했다. 검찰개혁과 법원개혁을 끝까지 완수하겠다고도 했다. ‘반명’ 규정에 반박, 민주당 내 반명 부정

대통령·당 이간질하는 분열 언어라고 주장

검찰개혁·법원개혁 완수 의지 재확인

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이성윤 더불어민주당 최고위원 후보가 3일 김민석 당대표 후보의 ‘반명’(반이재명) 후보 규정을 두고 “반명이라고 말하는 사람이 진짜 반명”이라고 반박했다.이 후보는 이날 CBS 라디오에 출연해 김 후보가 정청래 후보와 가까운 최고위원 후보들을 ‘말로만 친명(친이재명)인 반명 인사’라고 비판한 데 대해 “우리 당에는 반명이 없다”며 “(반명은) 우리 당이 잘못되기를 바라고 대통령과 당을 이간질하는 분열의 언어”라고 주장했다.이어 “저는 이 대통령이 당대표 시절 영입 인재로 발탁해 입당했고 대통령과 함께 정치검찰, 윤석열과 싸웠다”며 “제가 어떻게 반명이 될 수 있느냐”고 반문했다.정 후보에 대해서도 “‘이재명 바라기’라고 할 정도로 대통령을 지키고 뒷받침하는 데 진심이었다”고 했다.다만 이 후보는 청와대와 정 후보가 검찰개혁 방향 등을 두고 충돌했다는 지적에 대해서는 “생각이 모두 똑같아야 한다는 것은 전체주의”라며 “민주 정당에서는 생각이 다를 수 있고 토론과 숙의를 통해 결론을 이끌어내는 것”이라고 설명했다.이 후보는 지난 주말 충청권과 부산·울산·경남 순회경선 누적 득표율 11.34%로 최고위원 후보 중 6위를 기록했다. 당선권 마지막 순위인 5위 김용(12.41%) 후보와의 격차는 1.07%P다. 그는 “당원들이 더 분발하고 열심히 하라고 채찍질한 것으로 생각한다”고 덧붙였다.정 후보 지지층 사이에서 이 후보에게 표를 몰아주는 전략투표 움직임이 있느냐는 질문에는 “당원들 마음을 제가 어떻게 알겠느냐”면서 “당원 한 분 한 분께 왜 개혁 당대표와 개혁 최고위원이 필요한지 설명하겠다”고 했다.이 후보는 자신이 검찰 출신이라는 점을 최고위원 후보로서의 차별점으로 내세웠다. 그는 “검찰을 속속들이 알고 있기 때문에 검찰개혁과 법원개혁을 끝까지 완수할 수 있다”고 강조했다.