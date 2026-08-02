“사회적 약자까지 살피는 모두의 민주당 만들 것”

서미화 與최고위원 후보 인터뷰

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홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 서미화 더불어민주당 최고위원 후보.

홍윤기 기자

세줄 요약 더불어민주당 최고위원에 출마한 서미화 후보는 누구도 배제하지 않는 ‘모두의 민주당’을 만들겠다고 밝혔다. 전당대회 경쟁은 8월 17일까지만 하고, 이후에는 이재명 정부 성공을 위해 원팀으로 서야 한다고 강조했다. 사회적 약자 권리와 호남 균형발전, 당정 소통도 핵심 과제로 제시했다. 모두의 민주당, 계파 배제 없는 지도부 구상

전당대회 이후 원팀 복귀, 이재명 정부 성공 강조

사회적 약자 권리와 호남 균형발전 과제 제시

2026-08-03 5면

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더불어민주당 최고위원 선거에 출마한 서미화(기호 4번) 후보는 “어느 계파의 최고위원이 아니라 누구도 배제하지 않는 ‘모두의 민주당’을 만드는 최고위원이 되겠다”고 밝혔다.서 후보는 지난달 30일 서울신문과 인터뷰에서 “누가 당내에서 이기느냐가 아니라 누가 이재명 정부의 성공을 더 잘 뒷받침하고 국민의 삶을 더 낫게 만드느냐를 놓고 경쟁해야 한다”며 이같이 말했다. 그러면서 “승부는 (전당대회 당일인) 8월 17일까지만 하고 그 다음 날부터는 이재명 정부의 성공이라는 하나의 목표 앞에 다시 원팀으로 서야 한다”고 했다.사회적 약자에 대한 목소리를 적극적으로 내 온 서 후보는 출마 선언 때부터 ‘누구도 소외받지 않는 민주당’을 만들겠다고 강조했다. 시각장애인인 그는 “저는 앞이 보이지 않기 때문에 더 많이 듣고 더 세심하게 살펴왔다”고 했다. 이어 “정치가 목소리 큰 사람과 조직과 권력을 가진 사람의 요구에는 민감하게 반응하는 사이, 하루를 버티며 살아가는 분들의 문제는 상대적으로 늘 뒤로 밀려왔다”며 “현장에서 들은 절박한 목소리를 결코 가볍게 넘기지 않겠다”고 말했다.전남 무안 출신인 그는 부강한 호남을 위한 불쏘시개 역할을 맡겠다고 했다. 서 후보는 “최고위원이 되면 호남 반도체 프로젝트를 당의 핵심 균형발전 과제로 세울 것”이라며 “관련 예산과 입법을 지도부가 직접 챙기고 정부와 지방정부, 기업이 함께 참여하는 점검 체계를 만들어 사업 진행 상황을 면밀히 확인하겠다”고 말했다.서 후보는 개헌과 관련해서도 “정치권이 권력 구조를 나누는 개헌이 아니라 국민의 권리를 더 두텁게 보장하고 대한민국이 나아갈 방향을 다시 세우는 과정이어야 한다”며 “이동권과 돌봄권, 건강권, 정보접근권을 비롯한 사회적 약자의 권리를 헌법에 보다 분명하게 규정해야 한다”고 했다.그는 당청 엇박자 논란과 관련해선 “정책이 발표된 뒤 당이 청와대와 다른 설명을 내놓거나 공개적인 메시지로 입장 차이를 드러내는 일이 반복돼서는 안 된다”며 “당과 청와대 사이에 불필요한 오해나 혼선이 생기지 않도록 부지런히 소통할 것”이라고 말했다.