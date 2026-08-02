李대통령 “獨 광부와 간호사로 청춘 바친 분들의 희생과 헌신 기억”

2일 독일 동포 오찬간담회 개최

“두 나라 모두 전쟁과 분단의 아픔을 딛고 일어서”

이 대통령 7박 11일 순방 일정 마무리 귀국

이미지 확대 이재명 [프랑크푸르트=뉴시스] 닫기 이미지 확대 보기 이재명 [프랑크푸르트=뉴시스]

세줄 요약 이재명 대통령은 프랑크푸르트 동포 오찬에서 파독 광부와 간호사의 숭고한 희생을 기억한다고 말했다. 한독은 전쟁과 분단을 딛고 성장한 닮은 나라라며, 성실함과 연대로 위기를 넘겼다고 평가했다. 정부가 동포 목소리를 직접 듣고 세심히 살피겠다고도 했다. 파독 광부·간호사 희생과 헌신 기림

한독의 닮은 성장과 연대 강조

동포 목소리 직접 청취와 지원 약속

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이재명 대통령은 2일(현지시간) 독일 동포들을 만나 “광부와 간호사로 자신의 청춘을 바친 분들의 숭고한 희생과 헌신을 우리는 기억하고 있다”고 말했다.이 대통령은 이날 프랑크푸르트의 한 호텔에서 동포 오찬 간담회를 열고 “특히 올해는 1966년 우리 간호사 선배들이 프랑크푸르트 공항에 첫발을 내디딘 지 꼭 60년이 되는 해라고 한다”며 이처럼 말했다.대한민국과 독일이 많이 닮아 있다고 말한 이 대통령은 “두 나라 모두 전쟁과 분단의 아픔을 딛고 일어섰다”고 했다. 이어 “독일은 라인강의 기적으로 또 대한민국은 한강의 기적으로 세계를 놀라게 했다”며 “무엇보다 두 나라 모두 국민의 성실함과 연대로 어려움을 극복해 왔다는 공통점이 있다”고 했다.파독 1세대의 희생과 헌신을 언급한 이 대통령은 “독일 사회에 한국인의 성실함과 책임감을 알렸고 대한민국이라는 나라에 대한 신뢰를 만들고 또 굳건하게 다져주셨다”고 했다. 이어 “그뿐만 아니라 파독 1세대는 낯선 사회에 뿌리내리면서도 자녀들에게 우리말과 우리 문화를 이어주기 위해 애쓰신 것으로 안다”며 “한글을 가르칠 교실을 마련하고 서로의 자녀를 함께 돌보며 우리 한국인의 뿌리를 잘 지켜주셨다”고 평가했다.이 대통령은 “선배 세대가 성실함과 책임감으로 대한민국을 알렸다면 오늘날의 여러분은 기술과 전문성, 창의성과 도전으로 대한민국의 새로운 모습을 전해주고 있다”고 말했다. 이어 “최근 독일 사회에서 K팝, 영화, K드라마와 음식 등으로 시작된 관심이 한국어, 한국 유학, 취업 그리고 우리 기업과 기술에 대한 관심으로 점차 확산되고 있다”고 지적했다.이 대통령은 정부가 직접 동포들의 목소리를 듣고 문제를 해결하겠다고 약속했다. 이 대통령은 “여러분도 대한민국 국민이 아니겠나”라며 “대한민국 국가 발전에 도움이 되는 의견들이 많을 것”이라고 했다. 이어 “우리 동포가 세계 어디에 계시든 우리 정부가 내 이야기를 듣고 고민하고 움직인다는 믿음을 가질 수 있도록 더욱 촘촘하게, 세심하게 살피도록 하겠다”고 강조했다.이 대통령은 이날 동포 오찬 간담회를 끝으로 7박 11일간의 순방 일정을 마무리하고 귀국길에 오른다.