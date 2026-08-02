한 총리, 폭염·가뭄 대응 긴급지시...“취약계층 보호 만전”

고령농업인 야외작업 현장점검 실시

물류센터 등 기본수칙 준수 점검 주문

이미지 확대 한성숙 국무총리가 지난달 31일 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난안전상황실 서울상황센터에서 폭염ㆍ가뭄 대처사항 점검회의를 주재하고 있다. 2026.7.31 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한성숙 국무총리가 지난달 31일 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난안전상황실 서울상황센터에서 폭염ㆍ가뭄 대처사항 점검회의를 주재하고 있다. 2026.7.31 연합뉴스

세줄 요약 한 총리가 폭염 상황이 심화되고 일부 지역에서 가뭄 피해가 우려되자 관계부처와 지방정부에 긴급 대응을 지시했다. 취약계층 냉방 점검, 현장 안전수칙 준수, 농업·축산 피해 예방, 전력과 용수 관리, 재난 안내 강화까지 폭넓게 주문했다. 폭염·가뭄 심화에 총리 긴급 대응 지시

취약계층 냉방 점검과 현장 안전 강화 주문

전력·용수 관리와 재난 안내 총동원 당부

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한성숙 국무총리가 2일 폭염 상황 심화로 중앙재난안전대책본부 2단계가 발령되고, 일부 지역에 가뭄 피해가 우려됨에 따라 관계부처와 지방정부에 적극 대응할 것을 긴급 지시했다.한 총리는 행정안전부에 관계부처와 지방정부의 폭염 대책 추진 상황을 점검하고 범부처 폭염 대응이 유기적으로 이뤄질 수 있도록 적극 조정·지원할 것을 당부했다. 지방정부에도 지속적으로 폭염 현장을 방문해 무더위쉼터와 폭염저감시설 운영 등에 문제가 없는지 점검하고 즉시 보완 조치해달라고 했다.보건복지부에는 독거노인·쪽방 거주민 등 취약계층 이용 시설의 냉방 가동 상황을 점검하고 수시로 안부를 확인하는 등 보호 대책을 강화할 것을, 고용노동부에는 물류센터·건설 현장의 폭염 안전 기본 수칙 준수와 무더위 시간 작업 중지 등을 지도·점검할 것을 각각 주문했다.농림축산식품부는 고령 농업인이 무리하게 논·밭일을 하지 않도록 마을방송을 통해 야외작업 자제를 당부하고 지방정부와 협력해 현장 점검을 실시하도록 했다.아울러 기후에너지환경부에는 냉방 수요 급증에도 전력 수급이 안정적으로 유지되도록 예비율 등을 수시 점검하고 가뭄 취약 지역의 생활·지역용수 공급 상황을 면밀히 관리하라고 지시했다. 농식품부와 해양수산부에는 가축·양식어류의 폐사 피해 최소화를 위한 지원도 요구했다.그러면서 각 부처에는 공영방송, 재난문자, 전광판, 마을방송 등 가용 가능한 매체를 총 동원해 폭염 상황을 신속히 전달하고 구체적인 폭염 대비 행동 요령을 알릴 것을 당부했다.