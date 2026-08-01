민주당 대표 충청 경선 김민석 45.05% 승리…정청래 44.61%

與 전대 당대표 선거 첫 성적표

김·정 표 차이 약 300표 불과

이미지 확대 더불어민주당 당권 주자인 김민석 의원이 1일 충북 청주시 CJB미디어센터에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.8.1 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 당권 주자인 김민석 의원이 1일 충북 청주시 CJB미디어센터에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.8.1 뉴스1

이미지 확대 더불어민주당 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 당 대표 후보가 1일 대전컨벤션센터에서 열린 당대표·최고위원 순회경선 합동연설회에서 파이팅을 외치며 기념 촬영을 하고 있다. 2026.8.1 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 당 대표 후보가 1일 대전컨벤션센터에서 열린 당대표·최고위원 순회경선 합동연설회에서 파이팅을 외치며 기념 촬영을 하고 있다. 2026.8.1 연합뉴스

세줄 요약 민주당 당대표 선출을 위한 첫 지역 순회경선인 충청권 권리당원 투표에서 김민석 후보가 45.05%를 얻어 정청래 후보를 0.44%포인트 차로 제쳤다. 송영길 후보는 10.34%를 기록했다. 충청권은 향후 판세를 가늠할 바로미터로 꼽힌다. 충청권 첫 순회경선, 김민석 근소 우세

45.05% 득표, 정청래와 0.44%포인트 차

충남·충북 우세, 대전·세종은 열세

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 신임 당대표를 뽑는 첫 지역 순회경선인 충청권 권리당원 투표에서 김민석 후보가 정청래·송영길 후보를 누르고 승리했다.민주당은 1일 대전 유성구 대전컨벤션센터(DCC)에서 지난달 28일부터 31일까지 실시한 충청권(대전·세종·충남·충북) 권리당원 투표 결과를 발표했다.개표 결과, 김 후보가 45.05%의 득표율을 얻어 정 후보(44.61%)를 약 0.44%포인트 근소하게 앞섰다. 득표수로는 김 후보가 3만 632표로 정 후보(3만 329표)보다 303표 더 많다. 송 후보는 10.34%(7027표)를 기록했다.지역별로 살펴보면 김 후보는 충남 권리당원 투표에서 득표율 45.65%로 정 후보(43.28%)를 앞섰다. 송 후보는 11.07%를 기록했다. 이어 발표된 충북 권리당원 투표에서 김 후보는 47.39%로 정 후보(41.86%)를 따돌렸다. 송 후보는 10.75%로 3위를 차지했다.반면 대전과 세종 권리당원 투표에선 정 후보가 각각 48.23%, 50.28%로 김 후보(각 42.71%, 40.68%)를 앞섰다. 송 후보는 각각 9.06%, 9.03%를 기록했다.충청권 권리당원은 전체 권리당원의 약 10%를 차지하지만 첫 순회경선인 만큼 향후 판세를 가늠할 바로미터로 꼽혀 왔다. 당초 정치권에서는 충남이 고향힌 정 후보가 상대적으로 유리할 것이라는 전망이 있었고, 김 후보 측은 격차를 7%포인트 이내로 유지하면 역전이 가능하다고 내다봤었다.김 후보는 이날 경선 결과 발표 후 기자들과 만나 “정청래 후보의 연고지인 만큼 많은 어려움을 예상했는데 기대 이상으로 도와주셨다”며 “오늘과 내일 1차 승부를 일정하게 선방하면 이후에는 저희가 비교적 우위를 점할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.정 후보는 “큰 표차는 아닌 것 같다”며 “2대 1, 3대 1, 4대 1, 5대 1로 저를 두들겨 패고 공격하고 지금까지 당해온 걸 생각하면 매운 훌륭한 성과 아니겠나. 당원들께서 저를 보호하고 지켜주시리라 생각한다”고 말했다.송 후보는 “원래 15% 정도를 목표로 뛰었는데 10% 전후로 나왔다”며 “선방했다고 생각한다. 100만표 이상이 있는 호남·수도권에서 반전을 이루기 위해 최선을 다하겠다”고 했다.이번 전당대회는 대의원·권리당원 투표 70%, 일반국민 여론조사 30%를 반영해 선출한다. 권역별 순회경선에서는 권리당원 투표 결과만 공개된다. 기존에는 대의원과 권리당원 표가 17대 1의 비율로 반영됐지만 이번 전당대회부터는 1대 1로 동등한 ‘1인 1표제’가 처음 도입됐다.민주당은 이날 충청권을 시작으로 부산·울산·경남(2일), 제주·인천(8일), 강원·대구·경북(9일), 호남권(15일), 서울·경기(16일) 순으로 권역별 순회경선을 진행한다. 최종 당대표는 오는 17일 전당대회에서 확정된다.