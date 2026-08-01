與 당대표 첫 경선…충남·충북 김민석, 대전·세종 정청래 승리

세줄 요약
- 충청권 첫 순회경선 결과 발표
- 김민석 충남·충북, 정청래 대전·세종 승리
- 송영길 네 지역 모두 3위 기록
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민주당, 대전·세종시당 합동연설회
한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 1일 대전컨벤션센터에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 당대표 후보들과 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김민석 당 대표 후보, 한 대표 직무대행, 정청래·송영길 당 대표 후보. 2026.8.1 연합뉴스
더불어민주당 8·17 전당대회 첫 순회경선이 열린 충청권에서 김민석 당대표 후보는 충남·충북에서, 정청래 후보는 대전·세종에서 각각 승리했다. 송영길 후보는 4개 지역 모두 3위에 머물렀다.
1일 소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 대전·세종 순회경선 합동연설회 후 이 같은 충청권 권리당원 투표 결과를 발표했다.
충남에서는 김 후보가 45.65%(1만 2484표)를 얻어 정 후보(43.28%·1만 1835표)를 앞섰고, 충북에서도 김 후보가 47.39%(8967표)를 기록해 정 후보(41.86%·7919표)를 제쳤다. 송 후보는 충남에서 11.07%(3026표), 충북에서 10.75%(2034표)를 각각 기록했다.
반면 대전에서는 정 후보가 48.23%(8187표)를 얻어 김 후보(42.71%·7249표)를 앞섰고, 세종에서도 정 후보가 50.28%(2388표)로 김 후보(40.68%·1932표)를 제치며 승리했다. 송 후보는 대전에서 9.06%(1538표), 세종에서 9.03%(429표)를 얻었다.
민주당은 지난달 28~29일 온라인 투표와 30~31일 ARS 투표를 합산해 이날 충청권 권리당원 투표 결과를 발표했다.
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