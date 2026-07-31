李대통령 “한·칠레, 첨단 제조업과 방산까지 다양한 부문에서 협력 시너지 만들 것”

산티아고서 한·칠레 비즈니스 라운드테이블 개최

이미지 확대 이재명 대통령, 한-칠레 비즈니스 라운드 테이블 발언 이재명 대통령, 한-칠레 비즈니스 라운드 테이블 발언

(산티아고<칠레>=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 30일(현지시간) 칠레 산티아고 한 호텔에서 열린 한-칠레 비즈니스 라운드 테이블에서 발언하고 있다. 2026.7.31

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(산티아고<칠레>=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 30일(현지시간) 칠레 산티아고 한 호텔에서 한-칠레 비즈니스 라운드 테이블에서 기념 촬영을 마친 뒤 파트리시오 토레스 칠레 외교부 차관과 악수하고 있다. 2026.7.31

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(산티아고<칠레>=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 30일(현지시간) 칠레 산티아고 한 호텔에서 한-칠레 비즈니스 라운드 테이블에서 기념 촬영을 마친 뒤 파트리시오 토레스 칠레 외교부 차관과 악수하고 있다. 2026.7.31

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세줄 요약 이재명 대통령이 산티아고 한·칠레 비즈니스 라운드테이블에서 양국이 핵심 광물 보급과 가치화, 공급망을 넘어 첨단 제조업과 방산까지 협력해 큰 시너지를 낼 수 있다고 강조했다. 한·칠레 FTA를 미래형 전략 파트너십으로 넓히자고도 했다. 한·칠레 기업인들과 비즈니스 라운드테이블 참석

핵심 광물·공급망 넘어 제조업·방산 협력 제안

FTA 기반 전략적 파트너십 확대 강조

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이재명 대통령은 30일(현지시간) 한국과 칠레 기업인들을 산티아고에서 만나 “양국이 힘을 합친다면 핵심 광물의 보급과 가치화와 공급망뿐만 아니라 나아가서 첨단 제조업과 방산까지 다양한 부문에서 놀라운 협력의 시너지를 만들어낼 수 있을 것으로 확신한다”고 말했다.이 대통령은 이날 산티아고의 한 호텔에서 열린 ‘한·칠레 비즈니스 라운드테이블’에 참석해 “지금은 세계 경제의 대전환기이고 아시아, 칠레를 포함한 국가 간의 협력이 그 어느 때보다도 중요한 시기”라며 이처럼 밝혔다.이 대통령은 2004년 체결한 한·칠레 자유무역협정(FTA)은 대한민국 최초의 FTA라고 강조한 이 대통령은 “20여년이 지난 지금에는 협력 범위가 매우 다방면으로 확대되고 있고 양국이 미래를 함께 준비하는 전략적 파트너로 전환되고 있다”고 소개했다.이 대통령은 이러한 관계를 바탕으로 한·칠레 양국이 미래 협력의 새로운 측면을 더욱 넓혀가자고 제안했다. 이 대통령은 “핵심 광물이 풍부한 칠레와 첨단 제조업 강국인 한국은 최적의 협력 파트너라고 확신한다”고 강조했다. 이어 “칠레는 세계적인 리튬과 구리 생산국으로 글로벌 친환경 산업의 핵심 공급 기지이며 한국은 배터리와 첨단 소재, 자동차, 반도체, 인공지능 등 첨단 제조 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있다”고 설명했다.핵심 광물 보급에 대해 LS와 칠레 국영기업 코델코 간 합작 사업 모델을 지적한 이 대통령은 공급망을 넘어 제조업과 방산에서도 협력하자고 언급했다. 이 대통령은 “한국과 칠레가 글로벌 경제 질서의 격변기라는 위기 상황을 공동 번영이라는 새로운 기회로 전환해주기를 바란다”고 밝혔다.