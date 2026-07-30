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정청래 민심·김민석 당심 ‘우위’… 정, 교차투표 대응이 관건

김서호 기자
김서호 기자
입력 2026-07-30 18:04
수정 2026-07-30 18:04
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민주 당대표 후보 여론조사 분석

김민석·송영길 지지자들 교차투표
송 후보 2순위 표, 김 44%·정 15%
정청래, 1순위 과반 득표 전략 필요
이미지 확대
당권 주자들, 제주·인천·전남광주로
당권 주자들, 제주·인천·전남광주로 ① 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 30일 제주 제주혼디누림터에서 열린 당원 간담회에서 발언하는 모습.② 같은 날 인천 남동구 한 식당에서 열린 조찬회동에 참석 중인 정청래 후보. ③ 같은 날 김대중 전 대통령의 생가가 있는 전남광주 신안군 하의도에 방문해 발언하고 있는 송영길 후보.
제주 뉴스1·뉴시스·송영길 페이스북 캡처


8·17 더불어민주당 전당대회에 도전장을 낸 3명의 당권주자 가운데 정청래 후보가 전체 민심에서는 앞서지만, 김민석 후보가 당 지지층 조사에서는 앞서는 등 접전을 벌이고 있는 것으로 나타났다. 특히 선호투표제로 진행되는 이번 전당대회에서 김 후보와 송영길 후보 지지자들 사이 ‘교차 투표’ 양상이 강해 정 후보가 어떻게 대응할지 주목된다.

미디어토마토가 지난 27~28일 전국 18세 이상 1033명을 대상으로 실시해 29일 발표한 조사에 따르면 민주당 차기 당대표 1순위 선호도는 정 후보 36.9%, 김 후보 28.0%, 송 후보 9.2%였다. 다만 민주당 지지층에서는 김 후보가 44.9%로 가장 높았고, 정 후보와 송 후보는 각각 38.9%와 11.2%였다.

2순위 지지도에서는 김 후보와 송 후보 지지자들 사이의 교차 투표 양상이 뚜렷하게 나타났다. 조원씨앤아이의 지난 25~27일 조사(ARS 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.9%포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)에서 송 후보를 1순위로 택한 이들 중 44.1%가 김 후보를 2순위로 지지했다.

반면 정 후보 지지율은 15% 그쳤다. 김 후보를 1순위로 택한 이들 중에는 71.3%가 2순위로 송 후보를 선택했다. 전체 민심에서는 앞서지만 2순위 표심에서 밀리는 것으로 나타난 정 후보 입장에서는 최대한 과반을 확보하는 전략이 필요한 셈이다. 전날 TV 토론에서도 김 후보와 송 후보가 연합해 정 후보를 공격하는 양상이 자주 펼쳐졌다.

한편 3명의 후보는 이날 순회경선이 열리는 전국 각지로 흩어져 선거운동을 이어갔다. 송 후보는 전남광주 신안 하의도에 위치한 김대중 전 대통령 생가를 찾아 “김대중의 성공방정식을 저 송영길이 잇겠다”고 했다. 31일에는 광주 무등산에 있는 ‘노무현의 길’을 걸을 예정이다.

정 후보는 지난해 전당대회에서 당권을 두고 경쟁했던 박찬대 인천시장과 오찬을 함께하는 통합 행보를 보였다. 정 후보는 “전임 시정부가 빚을 많이 지고 나가 인천시가 어려움을 겪고 있다고 들었는데 ﻿당대표가 되면 인천에 예산을 많이 지원할 것”이라고 밝혔다. 오후에는 제주도로 이동해 당원들과 간담회를 진행했다.

김 후보는 제주 4·3평화공원에서 참배한 뒤 참석한 당원 간담회에서 “당정관계가 흔들린다는 말이 나오면서 다 이길 것으로 생각했던 선거와 지난 1년 동안 오르던 주가까지 흔들려 버렸다”며 “여당이 안정되어야 대통령과 정부도 안정적으로 일할 수 있다”고 강조했다.
김서호 기자
세줄 요약
  • 전체 민심 정청래 우위, 당심 김민석 우세
  • 선호투표제 속 송·김 지지층 교차투표 확대
  • 정청래, 1순위 과반 확보 전략 필요
2026-07-31 4면
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