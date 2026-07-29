선관위 특검법 처리 임박… 장동혁 ‘올공 올인’ 멈출까

국힘 내부서 당 정상화·개혁 기대감

장 대표 측근 “사태 완전 해결 아냐”

여야 30일 특검법 마무리 담판 나서

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표

세줄 요약 선관위 특검법의 국회 본회의 처리가 임박하면서 장동혁 대표의 ‘올공’ 집회가 계속될지 관심이 쏠린다. 장 대표는 전산 조작과 해킹 가능성까지 수사해야 한다고 주장했고, 당내에서는 특검 가동 뒤 장외정치가 잦아들 수 있다는 기대도 나온다. 선관위 특검법 본회의 처리 임박

장동혁, 전산 조작·해킹 수사 주장

올공 집회 중단 여부 정치권 주목

2026-07-30 6면

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6·3 지방선거 투표지 부족과 참정권 침해 사태의 진상을 규명할 ‘선거관리위원회 특검법’의 국회 본회의 처리가 임박하면서, ‘올공(올림픽공원) 집회’를 주도해 온 장동혁 대표가 장외 정치를 중단할지 주목된다.장 대표는 29일 국회에서 열린 ‘올공 청년들은 말한다’ 간담회에 참석해 “특검법의 수사 대상에는 전산 조작도 포함돼야 한다”며 “전산 조작이 가능하다면 해킹은 없었는지도 들여다봐야 한다”고 강조했다. 또 “내일(30일) 특검법을 통과시키지 못한다면 이재명 정권 몰락의 시작이 될 것”이라고 했다.국민의힘에서는 사태 초기 더불어민주당이 난색을 표했던 특검이 가동되고 ‘특검 추천에 야당 동의 필수’라는 성과까지 거둔 만큼 장 대표가 조만간 장외 정치를 중단할 것이란 기대감이 감지된다. 장 대표가 올공 시위를 중단하며 당 정상화 및 개혁 작업에 관한 논의도 본격화될 수 있다.하지만 장 대표 측 관계자는 “특검법 처리로 사태가 완전히 해결되는 것은 아니다”며 “제도와 정치의 영역으로 이를 어떻게 끌고 오느냐가 중요한 것”이라고 말했다.이날 토론회에서도 “부정선거 공범이 아닌 이상 이번 사태에 대해 목소리를 안 내는 것이 정상인가, 장동혁만 우리를 위해 싸운다”, “전국에서 부정선거가 일어났는데 지역구 의원들이 무관심하다” 등의 발언이 주를 이뤄 장 대표가 당장 올공 행보를 중단하기는 쉽지 않을 것으로 보인다.이날 토론회에 참석한 최형두 의원은 “지금 올림픽 공원의 다른 모든 기능이 중단돼 있다”며 “올공 청년들이 눈을 부릅뜨고 입회해 7개 선거구 투표 용지를 샅샅이 분석한다면 큰 성과가 있을 것”이라고 제안했다.장 대표의 행보에 대해선 친장(친장동혁)계 조광한 지명직 최고위원은 이날 YTN 라디오에서 장 대표의 올공 시위에 대해 “그렇게라도 쟁점화하지 않으면 거대 의석을 가지고 있는 민주당이 지금 꿈쩍이나 하느냐”고 힘을 실었다.한편 여야는 30일 선관위특검법을 처리하기로 합의했으나 이날 ‘보완수사권 폐지’ 대치로 협상을 마무리 짓지 못했다. 여야 원내지도부는 30일 담판을 시도할 전망이다.