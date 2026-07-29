金 경고, 鄭 역공, 宋 규탄… 與 당권 후보 연일 ‘신천지 공방’

정청래 “金, 근거 없이 불 질러” 비판

송영길 “신천지 정치개입 규탄부터”

김민석 ‘친청’ 박수현 만나 통합 행보

이미지 확대 ① 더불어민주당 8·17 전당대회에 출마한 김민석 당대표 후보가 29일 충남도청에서 박수현 충남지사와 대화하고 있다. ② 정청래 후보는 같은 날 CBS 라디오에 출연해 발언하고 있다. ③ 송영길 후보가 이날 국회 소통관에서 기자회견하고 있는 모습.

홍성 연합뉴스·유튜브 캡처·서울 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 ① 더불어민주당 8·17 전당대회에 출마한 김민석 당대표 후보가 29일 충남도청에서 박수현 충남지사와 대화하고 있다. ② 정청래 후보는 같은 날 CBS 라디오에 출연해 발언하고 있다. ③ 송영길 후보가 이날 국회 소통관에서 기자회견하고 있는 모습.

홍성 연합뉴스·유튜브 캡처·서울 뉴스1

세줄 요약 민주당 8·17 전당대회 당대표 후보들이 신천지의 전당대회 개입 의혹과 이재명 대통령·정청래 후보 간 갈등을 놓고 맞붙었다. 정청래는 근거 없는 의혹 제기라고 비판했고, 송영길은 철저한 수사를 촉구했다. 김민석은 통합 행보와 지방 주도 성장 메시지로 차별화했다. 신천지 개입 의혹 두고 후보들 정면 충돌

정청래 근거 없는 의혹 제기라며 역공

송영길 정치 개입 반대·수사 촉구

2026-07-30 6면

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더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 후보들이 신천지의 전당대회 개입 의혹과 ‘명청(이재명 대통령과 정청래 후보) 갈등’을 놓고 정면 충돌했다. 김민석 후보가 주장한 신천지의 전당대회 개입 의혹에 송영길 후보가 수사를 촉구하며 힘을 보탠 반면, 정청래 후보는 근거 없는 의혹 제기로 당에 타격을 줬다고 맞섰다.정 후보는 29일 CBS 라디오에 출연해 신천지 의혹이 ‘경고성 메시지’라는 김 후보 측 설명에 “경고도 근거가 있어야 한다”며 “불조심하자고 하면 방화냐고 하는데 이미 불을 지른 것”이라고 비판했다. 이어 “왜 이런 의혹 제기를 했는지 조사해야 한다”며 당 차원의 조사를 요구했다.이에 송 후보는 MBC에서 “합동수사본부에서 수사를 하고 있으니 결과가 발표될 것”이라며 “신천지의 정치 개입을 반대하고 철저한 수사를 촉구하는 게 올바른 자세”라고 했다. 문제 제기를 한 김 후보를 공격하기보다 신천지의 정치 개입에 반대 목소리를 내는 게 우선이라는 취지다.명청 갈등을 두고도 송 후보는 “객관적으로 존재하는 것을 없다고 말한다”고 주장했고, 정 후보는 “석청(김민석·정청래) 대전이라면 수용하겠지만 대통령과 싸워서 내게 무슨 이익이 있겠나”라며 “허구”라고 반박했다.후보들은 각각 통합과 지지층 결집, 정책 대안을 내세우며 차별화에도 나섰다. 김 후보는 이날 충청권 광역단체장들을 잇달아 만나 ‘지방 주도 성장’ 행보를 이어갔다. 특히 친청(친정청래)계로 분류되는 박수현 충남지사를 만나 충남 첨단산업 육성과 지역균형발전 방안을 논의하는 등 통합 행보를 부각했다.정 후보는 페이스북에 “여론은 추세가 중요하다”며 자신이 상승세에 있다는 점을 강조했다. 조원씨앤아이가 지난 25~27일 민주당 지지층과 무당층 1142명을 대상으로 실시한 차기 당대표 적합도 조사(ARS방식, 표본오차 95% 신뢰수준 ±2.2%포인트, 중앙선거여론조사심의위 참고)에서 김 후보는 36.6%, 정 후보는 34.3%를 기록해 오차 범위 안에서 초접전을 벌이고 있는 것으로 나타났다. 송 후보는 13.0%였다.한편 세 후보는 이날 오후 9시 MBC에서 열린 첫 TV토론에서도 선명성 경쟁을 벌였다. 김 후보는 국정 경험과 당정 호흡을, 정 후보는 보완수사권 폐지 등 선명한 개혁 노선을 강조했다. 송 후보는 부동산 공급 확대를 주장하며 정책 역량을 부각했다.