김용범, 코스피 급변동에 “AI 혁명에 대한 확신이 덜한 것…레버리지ETF 등 점검”

“창신메모리 주가 폭등은 딥시크 쇼크 같아”

“레버리지ETF 등 전반적으로 점검 필요”

이미지 확대 정책실장, 이재명 대통령 미국 및 남미 순방 사전 브리핑 정책실장, 이재명 대통령 미국 및 남미 순방 사전 브리핑

(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 김용범 정책실장이 22일 청와대 춘추관 기자회견장에서 미국 및 남미 순방 관련 사전 브리핑을 하고 있다. 2026.7.22 [청와대통신사진기자단]

superdoo82@yna.co.kr

(끝)





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(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 김용범 정책실장이 22일 청와대 춘추관 기자회견장에서 미국 및 남미 순방 관련 사전 브리핑을 하고 있다. 2026.7.22 [청와대통신사진기자단]

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세줄 요약 김용범 청와대 정책실장은 코스피 급변동을 두고 시장과 투자자들이 AI 혁명이 실제로 얼마나 큰 수익을 낼지 확신이 덜한 상태라고 봤다. 중국 창신메모리 급등과 반도체 장비 소식이 겹친 충격은 딥시크 쇼크와 비슷하다고 진단했다. 레버리지 ETF 등 구조적 요인도 점검이 필요하다고 했다. AI 혁명 수익성에 대한 시장 불신 지적

중국 반도체 소식 겹치며 코스피 급변동

레버리지 ETF 등 구조적 요인 점검 필요

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김용범 청와대 정책실장은 28일(현지시간) 급격한 한국 증시 변동성에 대해 “시장이나 투자자들은 AI(인공지능)의 혁명이 지금 진행되는 상황에 대한 확신이 덜한 것”이라고 분석했다.이재명 대통령의 브라질 국빈 방문에 따라 동행한 김 실장은 이날 상파울루의 한 호텔에 마련된 프레스센터에서 브리핑하며 3대 메가 프로젝트에 포함된 AI 투자와 관련해 “시장에서 저렇게 많은 투자액을 벌어들인 만큼 될까라는 데에 있어 (투자자들이) 갸우뚱갸우뚱하는 것”이라며 이처럼 말했다.전날 중국 시장에 상장한 창신메모리 주가가 폭등하고 반도체 제조용 심자외선 노광장비 개발 소식으로 코스피가 폭락한 것과 관련해 김 실장은 “옛날 딥시크 쇼크와 같다”고 진단했다. 이어 “우리나라 (증시) 변동성이 큰 것은 개인 투자자 비중이 높고 개인 투자자들이 굉장히 역동적으로 투자를 하며 관련된 파생상품이 많고 두 개 회사(삼성전자와 SK하이닉스)가 기본적으로 시장에서 차지하는 비중이 매우 크다”고 했다.또 “AI와 반도체를 둘러싼 논쟁이 한두 달 안에 어느 정도 마무리되고 나중에 또 어떤 상황이 되면 또 그런 (증시가 출렁이는) 논쟁들이 몇 차례 더 일어날 것 같다”고 내다봤다.김 실장은 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 제도에 대해서는 “(한국 증시가) 세계에서 제일 많이 움직이는 변동성이니 투자자들 입장에선 상당히 신경 쓰이는 것”이라며 “구조적 요인들을 레버리지 ETF뿐만 아니라 전반적으로 금융위원회와 금융감독원이 점검할 필요가 있다”고 했다.