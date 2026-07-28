정청래, 충청권 투표 첫날 세종行…“이해찬 정신 계승할 것”

이해찬 묘역 참배 뒤 세종 당원간담회

鄭 “1인 1표 사수…당원 주권 더 강화”

행정수도 특별법 당론·연내 처리 약속

“혁신당 합당 추진…민주 세력 통합”

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회 정청래(왼쪽 두 번째) 당대표 후보가 28일 세종 산울동 은하수공원을 찾아 고(故) 이해찬 전 국무총리 묘역을 참배하고 있다. 왼쪽부터 최민희 의원, 이 전 총리의 배우자인 김정옥 여사, 정 후보, 한민수·이성윤 의원.

세종 반영윤 기자 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 8·17 전당대회 정청래(왼쪽 두 번째) 당대표 후보가 28일 세종 산울동 은하수공원을 찾아 고(故) 이해찬 전 국무총리 묘역을 참배하고 있다. 왼쪽부터 최민희 의원, 이 전 총리의 배우자인 김정옥 여사, 정 후보, 한민수·이성윤 의원.

세종 반영윤 기자

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회 정청래 당대표 후보가 28일 세종 해밀동 행정복지센터에서 열린 당원 간담회에 참석한 당원 한 사람 한 사람의 손을 붙잡고 인사를 나누고 있다. 행사장을 찾은 200여명의 당원은 ‘개혁당대표! 2번 정청래’라고 적힌 손팻말을 들고 정 후보를 맞았다.

세종 반영윤 기자 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 8·17 전당대회 정청래 당대표 후보가 28일 세종 해밀동 행정복지센터에서 열린 당원 간담회에 참석한 당원 한 사람 한 사람의 손을 붙잡고 인사를 나누고 있다. 행사장을 찾은 200여명의 당원은 ‘개혁당대표! 2번 정청래’라고 적힌 손팻말을 들고 정 후보를 맞았다.

세종 반영윤 기자

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회 정청래 당대표 후보가 28일 세종 해밀동 행정복지센터에서 열린 당원 간담회에서 이해찬 전 총리 부부와의 인연을 이야기하며 민주당의 정통성과 당원주권을 강조하고 있다. 정 후보는 이날 이재명 정부 성공을 위해 자신이 당대표가 돼야 한다는 주장을 이어갔다.

세종 반영윤 기자 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 8·17 전당대회 정청래 당대표 후보가 28일 세종 해밀동 행정복지센터에서 열린 당원 간담회에서 이해찬 전 총리 부부와의 인연을 이야기하며 민주당의 정통성과 당원주권을 강조하고 있다. 정 후보는 이날 이재명 정부 성공을 위해 자신이 당대표가 돼야 한다는 주장을 이어갔다.

세종 반영윤 기자

세줄 요약 정청래 후보가 충청권 권리당원 온라인 투표 첫날 세종을 찾아 고 이해찬 전 총리 묘역을 참배하고, 1인 1표제와 당원주권 정당 강화를 내세웠다. 이재명 정부 성공과 조국혁신당 연대, 행정수도 특별법 당론 추진도 약속했다. 세종 찾아 이해찬 묘역 참배와 당원 간담회

1인 1표제·당원주권 강화와 계승 의지 강조

이재명 정부 성공·행정수도 특별법 추진 약속

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더불어민주당 8·17 전당대회 충청권 권리당원 온라인 투표가 시작된 28일 정청래 후보는 세종을 찾아 충청권 당심 잡기에 나섰다. 정 후보는 당원들을 만나 “이해찬 총리의 뜻을 받들어 1인 1표를 더 소중하게 생각하고 당원 주권 정당을 더 강화하겠다”며 ‘이해찬 정신’ 계승을 강조했다.정 후보는 이날 세종 산울동 은하수공원을 찾아 고(故) 이해찬 전 국무총리 묘역을 참배하며 “저희가 (총리님이) 내놓은 길을 따라가겠다”고 밝혔다. 정 후보는 자신의 후원회장을 맡은 이 전 총리의 배우자 김정옥 여사에게 “(이 전 총리 장례 당시) 육체적으로 피곤할 수 있는데 그런 적이 없고 총리님을 5일간 쉬지 않고 생각했다”며 “왜 그런지 모르겠는데 화장한 모습이 부어있었는데 편안해 보였다”고 말했다.정 후보는 이후 세종 해밀동 행정복지센터에서 열린 당원 간담회에 참석했다. 행사장을 찾은 200여 명의 당원들은 ‘개혁당대표! 2번 정청래’라고 적힌 손팻말을 들고 정 후보를 맞았다. 친청(친정청래)계 최민희·이성윤·한민수 최고위원 후보와 김 여사는 이 전 총리 묘역 참배부터 자리를 함께했다.정 후보는 이 전 총리 부부와의 인연을 여러 차례 언급하며 민주당의 정통성과 당원 주권을 강조했다. 그는 “김정옥 여사가 ‘정청래 의원이 당대표에 나와줘서 고마워’라고 말씀하셨다”며 “그 한마디가 무엇을 의미하는지 너무나 잘 알고 있다”고 말했다. 이어 김 여사가 후원회장을 맡은 데 대해 “제가 잘못하거나 실수하면 혹시 이해찬 총리님의 명예에 누를 끼치지 않을까 하는 무게감이 있다”며 “최선을 다하겠다”고 했다.특히 정 후보는 이번 전대에서 처음 적용되는 ‘1인 1표제’를 이 전 총리의 정치적 유산과 연결했다. 정 후보는 “당원주권 정당은 이해찬 총리가 평민당에 입당하면서 민주적 국민정당의 주춧돌을 놓았고, 수십 년 동안 한 발 한 발 걸어와 ‘1인 1표’로 제가 마침표를 찍었다고 생각한다”며 “그것이 이해찬의 길”이라고 강조했다. 그러면서 “1인 1표 정신을 훼손하려는 세력이 있다”며 “1인 1표 당원 주권 정당에 일점일획도 손대지 못하도록 하겠다”고 했다.이재명 정부 성공을 위해 자신이 당대표가 돼야 한다는 주장도 이어갔다. 정 후보는 인공지능(AI) 산업의 성장 가능성을 언급한 뒤 “이재명 정부를 반드시 성공시키고 이재명 대통령을 성공한 대통령으로 만들어야 한다”며 “그것이 이번 전당대회의 가장 큰 의미”라고 말했다. 또 당 밖으로는 조국혁신당과 합당을 추진하고 다른 민주 세력과 연대해야 한다면서 “민주당을 더 키워 총선에서 승리하고 대선 때 1 대 1 구도를 만들어야 한다”고 주장했다.세종 지역 현안과 관련해서는 행정수도 세종의 법적 기반을 마련하는 ‘행정수도 특별법’을 당론으로 추진해 연내 처리하겠다고 약속했다. 한 당원이 행정수도 특별법을 당론으로 채택할 의향을 묻자 정 후보는 “오브 콜즈(of course, 물론이죠)”라며 “지방선거 때도 약속했다”고 답했다.‘문조털래유’(문재인·조국·김어준·정청래·유시민) 등 멸칭 사용에 대해서는 “강력한 조치를 하겠다”는 메시지도 냈다. 정 후보는 “당대표가 되면 해당 행위에 대해 단호하게 조치하고 필요한 강력한 조치를 다 하겠다”며 “당원에만 국한되지 않고 지위고하를 막론하고 원칙과 기준을 세워 강력하게 조치하겠다”고 했다.정 후보는 민주당 지지층의 통합도 재차 강조했다. 그는 “김대중·노무현·문재인·이재명 대통령을 지지했던 사람들이 다 한뿌리 아니냐”며 “서로 반목하고 분열하지 말고 한군데 다 모여 제5기 민주 정부를 준비하자”고 말했다.정 후보는 오전 세종 일정을 마친 뒤 오후 전북 전주대학교에서 전국여성비전포럼 초청 행사에 참석해 ‘민주당을 민주당답게, 더 강력한 개혁 당대표’를 주제로 강연에 나설 계획이다.