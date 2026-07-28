통영시장 선거 재검표 ‘표차 44→38표’…강석주 당선 유지

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통영시장 선거 재검표 ‘표차 44→38표’…강석주 당선 유지

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-07-28 07:16
수정 2026-07-28 07:16
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세줄 요약
  • 통영시장 재검표, 표차 44표에서 38표로 축소
  • 강석주 3만3626표, 천영기 3만3588표 확인
  • 당선 유지, 재검표 비용은 천 전 시장 부담
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통영시장 선거 재검표 모습. 2026.7.27. 이창언 기자
통영시장 선거 재검표 모습. 2026.7.27. 이창언 기자


6·3 지방선거에서 44표 차로 승패가 갈렸던 경남 통영시장 선거 재검표 결과, 표 차이는 소폭 줄었지만 당락에는 변동이 없는 것으로 확인됐다.

경남도선거관리위원회는 28일 도선관위 본관 6층 대회의실에서 재검표를 실시한 결과, 총 6만 9693표를 다시 확인해 더불어민주당 강석주 시장이 3만 3626표, 국민의힘 천영기 전 시장이 3만 3588표를 얻었다고 밝혔다.

이에 따라 두 후보 간 격차는 기존 44표에서 38표로 6표 줄어들었다.

기존 무효표 1030표 가운데 6표가 천 전 시장의 유효표로 인정된 데 따른 것이다.

당선인은 강석주 시장으로 최종 재확인됐다.

이날 재검표에는 소청을 제기한 천영기 전 시장을 비롯해 강 시장 측 관계자, 참관인, 선관위원 등이 참석했다.

천 전 시장 측 참관인으로는 부정선거 의혹을 제기해 온 전 한국사 강사 전한길 씨와 이영돈 PD 등이 포함됐다.

재검표는 투표지 보관 상자 봉인 상태와 개표 과정에 대한 문제 제기로 절차가 지연되면서 이날 새벽에야 마무리됐다.

앞서 천 전 시장은 개표·검표 과정에서 투표지 분류기 시스템 오류 가능성을 제기하며 당선 무효를 요구하는 선거 소청을 낸 바 있다.

공직선거법 제219조에 따르면, 당선 효력에 이의가 있는 후보자는 당선인 결정일로부터 14일 이내에 시·도 선관위에 소청을 제기할 수 있다.

도선관위는 이번 재검표 결과를 바탕으로 다음 달 18일까지 소청 인용 여부를 결정할 방침이다.

이번 재검표에 든 비용 1922만 3000원은 소청을 제기한 천 전 시장이 전액 부담한다.
창원 이창언 기자
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