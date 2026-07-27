장외 논객이 사실상 ‘투표 지침’… 훈수꾼에 흔들리는 與 전대

유시민, 재건축·필연적 실패 언급

김어준 “민주당 코어 지지층 이탈”

이동형 등 친명 유튜버들도 반격

1인 1표·선호투표로 영향력 커져

후보들, 비전 경쟁 없이 끌려다녀

이미지 확대 당권 주자들 ‘충청 표심’ 공략 김민석(왼쪽) 더불어민주당 당대표 후보가 27일 충북 청주시 도시재생허브센터에서 열린 충북도당 당원 간담회에서 발언하고 있다. 가운데는 같은 날 정청래 후보가 매불쇼 유튜브 출연해 미소 짓고 있는 모습. 오른쪽은 송영길 후보가 충남 홍성 충남도청에서 기자회견을 하고 있는 모습이다.

청주·홍성 연합뉴스·매불쇼 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 당권 주자들 ‘충청 표심’ 공략 김민석(왼쪽) 더불어민주당 당대표 후보가 27일 충북 청주시 도시재생허브센터에서 열린 충북도당 당원 간담회에서 발언하고 있다. 가운데는 같은 날 정청래 후보가 매불쇼 유튜브 출연해 미소 짓고 있는 모습. 오른쪽은 송영길 후보가 충남 홍성 충남도청에서 기자회견을 하고 있는 모습이다.

청주·홍성 연합뉴스·매불쇼 유튜브 캡처

세줄 요약 민주당 전당대회에서 유튜버와 평론가 등 장외 논객이 판세 해설을 넘어 의제를 선점하며 사실상 투표 지침처럼 작용한다. 후보들은 비전 경쟁보다 논객 발언에 맞춰 대응하고, 계파 충돌과 자극적 메시지만 커진다는 우려가 나온다 장외 논객, 전대 의제 선점과 판세 주도

후보들, 비전보다 논객 발언 대응에 급급

1인 1표제·선호투표제, 장외 영향력 확대

2026-07-28 5면

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더불어민주당 전당대회에서 유튜버와 평론가 등 ‘장외 논객’들이 판세 해설을 넘어 의제를 선점하는 등 사실상 ‘장외 플레이어’로 변모한 양상을 보이고 있다. 이에 당 대표 후보들조차 ‘비전’을 제시하지 못하고 되려 깔린 판을 쫓아가기 급급한 모습을 보이며 꼬리가 몸통을 흔든다는 우려도 나온다.우선 범여권 논객인 유시민 작가가 던진 ‘폭탄 발언’들은 전당대회 기간 내내 최대 화두로 떠올랐다. 유 작가는 지난달 26일 “이재명 대통령을 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이지만, 이 대통령은 재건축을 하려고 했던 것 같다”며 이른바 ‘재건축론’을 던지며 판을 흔들었다. 이달 들어서도 ‘필연적 실패론’, ‘어물전론’ 등을 연속으로 터뜨리며 논란의 중심에 섰다.대표적인 진보 진영 스피커인 김어준씨의 ‘훈수’도 계속됐다. 김씨는 지난달 23일 방송에서 이 대통령의 지지율 하락 원인을 분석하면서 “이건 코어 지지층이 빠진 것”이라고 규정했다. 그러자 곧장 정청래 후보는 김씨의 방송에 출연해 “코어 지지층을 한군데로 묶을 적임자는 정청래”라고 강조했다.그러자 친명(친이재명) 성향의 유튜버들 사이에서도 반발이 나왔다. 이동형씨는 지난달 23일 김씨의 발언 이후 “(정청래 후보는) 딴지일보 게시판에 가면 벌써 반명을 선언했다”고 날을 세웠다. 최한욱씨는 지난 20일 “털레반(김어준+탈레반)의 붕괴가 시작됐다”고 했고, 이석현씨는 지난 21일 “(정청래 후보 등) 코어 호소인들이 본인들이 집토끼라고 주장한다”고 평가했다.이번 전대에서 장외 논객들의 영향력이 유독 커진 것은 권리당원·대의원 ‘1인 1표제’와 ‘선호투표제’ 도입과 무관치 않은 것으로 분석된다. 권리당원 지지세 결집과 선호투표의 전략적 배분 등을 위해 논객들의 입김을 외면할 수 없게 된 것이다.특히 지난 예비경선 투표율이 37.44%에 그친 가운데 캠프마다 ‘동원력’ 확보가 중요해지면서 정책 대결보다는 장외 스피커에 의지하는 경향이 강해졌다는 분석도 나온다.다만 이 과정에서 상호 비방에 가까운 자극적인 메시지들이 이어지며 계파 충돌만 부각된다는 우려도 끊이지 않는다. 최고위원 선거에 출마한 한 후보는 27일 “독한 언어를 써 가면서 자신의 영향력이 얼마만큼인지 확인하면서 즐기고 있는 것”이라며 “매우 부적절하다”고 비판했다.박상병 정치평론가는 “시청자 입장에서는 자신들의 생각을 누군가 얘기해 줬으면 좋겠다는 생각을 가지고 있기 때문에 (논객들이) 이를 마다할 이유가 없어 더 확산되는 측면이 있다”고 분석했다.한편 본경선의 권리당원 투표가 28일 충청권에서 시작되는 가운데 당권 주자들은 이날 일제히 충청권을 향했다. 김민석 후보는 이날 조상호 세종시장, 신용한 충북지사와 면담하고 충북 권리당원 간담회를 개최했다. 정청래 후보는 충북 청주에서 토크콘서트를 열었다. 송영길 후보도 충남·세종의 당원들과 타운홀미팅을 통해 소통했다.