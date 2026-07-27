정치 한병도 당대표 직무대행, 최고위 주재 이지훈 기자 입력 2026-07-27 14:44 수정 2026-07-27 14:44 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/07/27/20260727500171 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 한병도(가운데) 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.7.27 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 한병도(가운데) 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.7.27 이지훈 기자 한병도(가운데) 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지