‘국비 확보·발전통합 본사 유치’ 등 충남 정치권 한목소리

충남도, 내년 정부예산 33건, 현안 25건 지원 요청

지역 의원들 발전공기업 통합 본사 충남 설치 성명

박수현(오른쪽에서 다섯번째) 충남지사가 27일 국회의원회관에서 지역 국회의원 초청 정책설명회를 가졌다. 충남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현(오른쪽에서 다섯번째) 충남지사가 27일 국회의원회관에서 지역 국회의원 초청 정책설명회를 가졌다. 충남도 제공

세줄 요약 충남도와 지역 정치권이 서울에서 정책설명회를 열고 내년 정부예산 13조원 확보와 지역 현안 해결에 협력을 요청했다. 충남대 내포캠퍼스, 아산 경찰병원, 서해선∼경부고속선 KTX 연결 등 33개 사업 지원도 강조했다. 정책설명회 개최, 예산 13조원 확보 요청

충남대 내포캠퍼스·아산 경찰병원 등 지원

발전공기업 통합 본사 유치·현안 공조

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충남도와 지역 정치권이 내년 정부예산 확보와 현안 해결에 모처럼 한목소리를 냈다.27일 도는 서울 국회의원회관에서 민선 9기 출범 이후 처음 지역 국회의원 초청 정책설명회를 개최했다. 설명회에는 더불어민주당뿐 아니라 국민의힘 장동혁·강승규·윤용근 의원 등이 참석했다. 도는 내년 정부예산 13조원 확보와 지역 현안 및 주요 법안 25건에 대한 국회 차원의 지원을 요청했다.정부예산 사업은 총 33건으로 충남대 내포 캠퍼스와 아산 경찰병원 건립, 국립 역사문화권진흥원과 국립 해양바이오산업진흥원 설립 등이 포함됐다. 또 서해선∼경부고속선 KTX 연결과 충청권 광역철도 1단계 사업, 서산공항 건설 등에 대한 지원을 강조했다.지역 현안으로는 지역별 차등 전기요금제 도입과 충남 경제자유구역 지정, 충남혁신도시 공공기관 이전, 발전공기업 통합 본사 유치 등을 제시했다.박수현 충남지사는 “내년 정부예산 목표 13조 5000억원 중 13조 1648억원이 반영돼 올해보다 8425억원 늘었다”면서 “전력·수력·인력 등 ‘3력 혁신’에 기반해 ‘AI 수도 충남’을 실현할 수 있도록 정부, 정치권과 협력을 강화하겠다”고 밝혔다.이날 설명회에 앞서 지역 여야 의원들은 발전공기업 통합 본사의 충남 설치를 촉구하는 성명을 발표했다.이들은 성명에서 “충남은 국가 전력 공급이라는 대의를 위해 40여년간 대기 오염과 송전시설 건설, 해양 생태계 훼손 등 재산적·환경적 손해를 묵묵히 감내했다”고 지적했다. 이어 “발전 5사 석탄 화력 52기 중 28기가 충남에 설치된 가운데 21기가 폐지될 예정”이라며 “지역 경제와 주민 생존권이 흔들리는 최대 위기 지역에 통합 본사를 설치해야 한다”고 강조했다.나아가 정부에 석탄 화력 노동자와 폐지 지역 지원 특별법 제정, 정의로운 에너지 전환 대책 즉각 마련 등도 요구했다.화력발전 5개 중 한국중부발전과 서부발전이 충남 보령과 태안에 본사를 두고 있고, 당진에는 동서발전 주력 발전소가 위치해 있다.