국힘 최고위 “‘멱살잡이 논란’ 권영진, 최고 수준 징계 공감대”

이미지 확대 권영진 국민의힘 의원. 2026.7.22/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 권영진 국민의힘 의원. 2026.7.22/뉴스1

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국민의힘 지도부가 ‘전현직 원내대표 멱살잡이’ 파문을 일으킨 권영진 의원에 대해 당에서 내쫓는 수준의 강력한 처벌이 필요하다는 데 뜻을 모았다. 보직 배정에 불만을 품고 당 핵심 지도부에게 폭력을 행사하는 사태가 벌어지자 당 차원에서 엄중한 책임을 묻기로 한 것이다.박성훈 국민의힘 수석대변인은 27일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 브리핑을 열고 “제명을 포함한 최고 수준의 징계가 필요하다는 데 참석한 모든 지도부가 공감했다”고 밝혔다.앞서 권 의원은 지난 23일 자신이 원하던 정보위원회가 아닌 행정안전위원회 간사로 배정되자 원내대표실을 찾아갔다. 그는 정점식 원내대표와 송언석 전 원내대표의 멱살을 잡으며 거칠게 항의했다.파장이 커지자 권 의원은 사건 다음날 의원들의 단체 텔레그램 대화방에 사과문을 올렸다. 그는 “정 원내대표에게 큰 결례를 범하고 리더십에 상처를 드린 불찰과 잘못을 깊이 반성하고 사과한다”며 고개를 숙였다. 아울러 단독 선출될 예정이던 대구시당위원장직을 맡지 않고 행안위 간사직도 내려놓기로 했다.