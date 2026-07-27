정점식 “개인 아닌 당의 문제, 보수 품격 바로 잡아야”…권영진 ‘퇴출’ 불가피 가닥

23일 ‘멱살 사태’ 후 첫 공식 입장

정점식 “다시는 이런 일 발생 않아야”

“반드시 당의 실수 바로잡는 계기 돼야”

“국민의힘 원내대표로서 책무 다할 것”

이미지 확대 ‘멱살 소동’ 관련 브리핑위해 발걸음 옮기는 정점식 원내대표 정점식 국민의힘 원내대표가 27일 오전 서울 여의도 국회에서 권영진 의원의 ‘멱살 소동’ 관련 브리핑을 위해 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 ‘멱살 소동’ 관련 브리핑위해 발걸음 옮기는 정점식 원내대표 정점식 국민의힘 원내대표가 27일 오전 서울 여의도 국회에서 권영진 의원의 ‘멱살 소동’ 관련 브리핑을 위해 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

이미지 확대 ‘멱살 소동’ 관련 브리핑하는 정점식 원내대표 정점식 국민의힘 원내대표가 27일 오전 서울 여의도 국회에서 권영진 의원의 ‘멱살 소동’ 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 ‘멱살 소동’ 관련 브리핑하는 정점식 원내대표 정점식 국민의힘 원내대표가 27일 오전 서울 여의도 국회에서 권영진 의원의 ‘멱살 소동’ 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

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정점식 국민의힘 원내대표는 27일 국회 상임위원회 배치 불만으로 정 원내대표의 멱살을 잡는 초유의 사태를 벌인 권영진(재선, 대구 달서병) 의원과 관련해 “다시는 이런 일이 발생하지 않도록 보수의 품격과 당의 실수를 바로잡는 그런 계기가 되어야 한다”고 말했다.특히 정 원내대표는 “개인의 문제가 아닌 보수 대표 정당 국민의힘의 문제”라며 권 의원의 ‘개인적 사과’로 끝낼 일이 아니라는 점을 분명히 밝혔다. 권 의원의 출당과 징계 요구가 빗발치는 상황인 만큼 권 의원도 거취 고심에 들어갈 것으로 보인다.지난 23일 사건 발생 후 처음으로 이날 국회에 나온 정 원내대표는 “존경하는 국민 여러분, 당원 동지 여러분 지난주 불미스러운 일로 인해 국민 여러분과 당원 여러분께 심려를 끼쳐드려 송구하게 생각한다”고 사과했다.이어 정 원내대표는 “지난주 일은 제 개인의 문제가 아니라 보수 대표 정당 국민의힘의 문제”라며 “다시는 이런 일이 발생하지 않도록 원내대표로서 역할을 다해갈 것”이라고 밝혔다. 또 “지난 상황은 잊고 국민의 삶과 가까이, 대한민국의 정상화를 위해 원내대표의 책무를 다해가겠다”며 대여 협상 등 산적한 현안에 집중하겠다고 강조했다.