조국, ‘소주 인증샷’ 논란에 “와인·소주 다 마셨다”

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조국, ‘소주 인증샷’ 논란에 “와인·소주 다 마셨다”

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-07-27 08:34
수정 2026-07-27 08:34
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세줄 요약
  • 소주 연출 인증샷 논란에 직접 해명
  • 와인·소주 모두 마셨다며 보도 반박
  • 언론의 부정적 낙인 주장과 비판
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조국 전 조국혁신당 대표가 지난 24일 배우 이관훈씨와 함께한 술자리 사진을 소셜미디어(SNS)에 올린 뒤 ‘소주 인증샷’ 논란이 발생했다. 와인병과 와인이 담긴 잔(붉은 원)이 있는데도 소주잔을 들고 건배했다는 지적이 나왔다. 조국 전 조국혁신당 대표 페이스북
조국 전 조국혁신당 대표가 지난 24일 배우 이관훈씨와 함께한 술자리 사진을 소셜미디어(SNS)에 올린 뒤 ‘소주 인증샷’ 논란이 발생했다. 와인병과 와인이 담긴 잔(붉은 원)이 있는데도 소주잔을 들고 건배했다는 지적이 나왔다. 조국 전 조국혁신당 대표 페이스북


조국 전 조국혁신당 대표가 지인과의 술자리 사진을 두고 불거진 ‘소주 연출 인증샷’ 논란에 대해 직접 해명했다.

조 전 대표는 지난 26일 페이스북에 “동아일보와 주간조선이 또 희한한 기사를 썼다”며 “나와 이관훈 배우가 와인만 마셔놓고 소주를 마신 것처럼 인증샷을 했다는 것인데, 나에게 부정적 낙인을 찍으려는 속셈이 보이는 기사”라고 밝혔다.

그는 “생맥주로 입가심한 뒤 각자 취향에 따라 소주를 마시거나 이관훈 배우가 가져온 스페인산 화이트와인을 마셨고, 나는 모두 마셨다”고 설명했다. 이어 “사진을 보면 빈 생맥주잔, 소주병, 소주잔, 와인병, 와인잔이 다 보일 것”이라며 “나 역시 와인 애호가로, 와인 마신 것을 숨길 이유가 없다”고 했다.

앞서 조 전 대표는 지난 24일 이씨와 함께한 식사 자리 사진을 공개하며 “평택을 재선거를 지원하기 위해 방문했던 이관훈 배우님과 한잔했다”고 했다.

사진에는 두 사람이 소주잔을 들고 건배하는 모습과 함께 화이트와인병으로 추정되는 술병, 와인잔이 담겼으나, 두 사람 앞에 놓인 소주병은 뚜껑이 닫힌 상태로 찍혔다. 이를 두고 일부 언론은 조 전 대표가 인증 사진에 의도적으로 소주를 등장시킨 것 아니냐는 의혹을 제기했다.



조 전 대표는 이와 관련, “무더위 속에서도 나의 일거수일투족을 주목하며 흠집 내기에 여념이 없는 주간조선과 동아일보 기자의 건필(健筆)을 빈다”며 “이런 이들을 보면 기자 일이 참 쉬운 것 같다”고 비판했다.
문경근 기자
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