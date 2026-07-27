‘신천지 개입설’ 갈등 커진 민주… 공세 득실 고민 깊어진 각 캠프

정청래 “근거없이 제기… 중징계를”

최고위원 후보 가세, 계파 대리전

김민석 “사이비는 무섭게 때릴 것”

합수본 수사 맞물려 후폭풍 클 듯

전대 본경선 첫 주말 ‘선명성’ 경쟁

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회 본경선이 시작된 첫 주말 당권주자들이 전국을 돌며 당원 표심 잡기에 나섰다. 왼쪽은 김민석 후보가 26일 전남광주통합특별시 북구 광주과학기술원에서 열린 초청 강연회에서 발언하는 모습. 가운데는 이날 정청래 후보가 울산 남구 민주당 울산시당에서 열린 당원 간담회에서 발언하는 모습.오른쪽 사진은 같은 날 전북 진안군 전북인삼농협 수삼판매장에서 상인들과 만나고 있는 송영길 후보.

전남광주 뉴스1·울산·진안 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 8·17 전당대회 본경선이 시작된 첫 주말 당권주자들이 전국을 돌며 당원 표심 잡기에 나섰다. 왼쪽은 김민석 후보가 26일 전남광주통합특별시 북구 광주과학기술원에서 열린 초청 강연회에서 발언하는 모습. 가운데는 이날 정청래 후보가 울산 남구 민주당 울산시당에서 열린 당원 간담회에서 발언하는 모습.오른쪽 사진은 같은 날 전북 진안군 전북인삼농협 수삼판매장에서 상인들과 만나고 있는 송영길 후보.

전남광주 뉴스1·울산·진안 연합뉴스

세줄 요약 민주당 8·17 전당대회에서 신천지 개입 의혹을 둘러싼 갈등이 커졌다. 정청래 후보는 근거 없는 의혹 제기를 해당행위로 규정하며 중징계를 촉구했고, 김민석 후보는 강경 대응을 예고했다. 각 캠프는 공세의 실익을 놓고 고민이 깊어졌다. 신천지 개입 의혹, 전당대회 핵심 쟁점화

정청래·김민석 공방, 계파 대리전으로 확산

각 캠프, 공세 실익과 메시지 조율 고심

2026-07-27 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 8·17 전당대회에서 이른바 ‘신천지 개입 의혹’을 둘러싸고 당내 갈등이 커지고 있다. 김민석 후보가 정청래 후보를 겨냥해 신천지 개입설을 꺼낸 이후 합동수사본부 수사까지 맞물리면서 이 이슈가 다른 방향으로 튈 것이란 전망도 나온다. 이에 신천지 공세의 득실을 둘러싼 각 캠프의 고민도 깊어지는 모습이다.정 후보는 26일 페이스북에 “정확한 근거도 없는 의혹 제기로 당을 위험에 빠뜨린 해당행위에 대해 당에서 철저한 진상규명을 해달라”며 관련자 중징계 조치를 촉구했다. 그는 “육하원칙에 의한 정확한 근거도 없이 신천지 의혹을 제기해 당을 파산시킬지도 모를 상황을 만들었다”며 이같이 강조했다.주말 사이 최고위원 후보들까지 여기 가세하면서 공방은 계파 간 대리전 양상으로 번졌다. 친청(친정청래)계 최민희 의원은 합동수사본부의 신천지 수사와 관련해 김 후보가 사전에 알고 있었는지를 따져 물었고, 여기에 친명(친이재명)계 박선원 의원은 최 의원을 향해 “의도적 허위 인식 조장”이라고 공격했다.김 후보는 이를 의식한 듯 광주과학기술원에서 열린 초청강연회에서 “저는 물렁물렁하다가도 나쁜 놈들 나타나면 무섭게 때린다. 무서운 사이비들이 나타나도 때릴 것”이라고 말했다. 다만 당내에선 김 후보와 가까운 민주당 인사들 사이에서도 신천지 공세가 득보다 실이 많다는 얘기가 나오고 있다. 오히려 정 후보의 ‘약자 프레임’을 키운 만큼 차라리 ‘당정 일치’ 메시지에 집중하는 것이 낫다는 것이다.이런 가운데 민주당 당권주자들은 전당대회 본경선에 진출한 첫 주말을 맞아 전국을 돌며 ‘선명성’ 경쟁을 벌였다. 김 후보는 전남광주와 충청을 찾아 ‘당정 일치’를 강조했고 정 후보는 울산·대구·대전을 잇달아 방문하며 ‘강한 개혁’을 전면에 내세웠다. 송영길 후보는 전북에서 청년·부동산 정책을 제시하며 차별화에 나섰다.김 후보는 강연회에서 “대통령을 반개혁적이라고 음해하는 것이 반명(반이재명) 아니면 뭔가”라며 “반명에 대해 말 한마디 못 하고 ‘노코멘트’ 하는 게 무슨 대통령을 지키는 것인가”라고 했다. 이 대통령에 대한 유시민 작가의 잇단 비판에 정 후보가 ‘노코멘트’라고 한 점을 겨냥해 ‘당정 일치’ 대 ‘당정 분열’ 구도를 부각한 것으로 풀이된다.정 후보는 울산 당원 간담회에서 “공천에서 탈락해도 탈당하지 않고 민주당의 정체성과 개혁의 깃발을 가장 높이 들고 20년을 달렸다”고 강조했다. 과거 탈당 이력이 있는 김 후보와 송 후보를 겨냥하는 동시에 자신의 정통성과 개혁 이미지를 부각한 것으로 해석된다.전당대회 기간 호남에 상주하겠다고 선언한 송 후보는 전북 전주 안디옥교회 예배에 참석한 뒤 진안군에서 청년들과 오찬 간담회를 했다. 송 후보는 지난 24일 “부동산 문제는 세금으로 잡을 수 없다. 공급을 확대하고 금융지원을 해야 한다”고 주장한 데 이어 이날도 “20~30대 실업은 소득 문제뿐 아니라 이들이 40~50대가 됐을 때 리더십을 발휘할 경험을 쌓지 못한다는 점에서 심각하다”며 정책을 강조했다.