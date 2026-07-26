김민석 “당정 일치” 정청래 “강한 개혁” 송영길 “정책 대안” 승부

민주 당대표 후보 ‘선명성’ 경쟁

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회 본경선이 시작된 첫 주말 당권주자들이 전국을 돌며 당원 표심 잡기에 나섰다. 왼쪽은 김민석 후보가 26일 전남광주통합특별시 북구 광주과학기술원에서 열린 초청 강연회에서 발언하는 모습. 가운데는 이날 정청래 후보가 울산 남구 민주당 울산시당에서 열린 당원 간담회에서 발언하는 모습.오른쪽 사진은 같은 날 전북 진안군 전북인삼농협 수삼판매장에서 상인들과 만나고 있는 송영길 후보.

전남광주 뉴스1·울산·진안 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 8·17 전당대회 본경선이 시작된 첫 주말 당권주자들이 전국을 돌며 당원 표심 잡기에 나섰다. 왼쪽은 김민석 후보가 26일 전남광주통합특별시 북구 광주과학기술원에서 열린 초청 강연회에서 발언하는 모습. 가운데는 이날 정청래 후보가 울산 남구 민주당 울산시당에서 열린 당원 간담회에서 발언하는 모습.오른쪽 사진은 같은 날 전북 진안군 전북인삼농협 수삼판매장에서 상인들과 만나고 있는 송영길 후보.

전남광주 뉴스1·울산·진안 연합뉴스

세줄 요약 민주당 8·17 전당대회 본경선 진출 후 첫 주말에 김민석·정청래·송영길 후보가 전국을 돌며 선명성 경쟁을 벌였다. 김 후보는 당정 일치와 메가 프로젝트를, 정 후보는 강한 개혁과 정통성을, 송 후보는 청년 실업과 부동산 해법을 내세웠다. 김민석, 당정 일치와 메가 프로젝트 강조

정청래, 강한 개혁과 정통성 전면 부각

송영길, 청년 실업·부동산 정책 대안 제시

2026-07-27 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 8·17 전당대회 본경선 진출 후 첫 주말, 당권 주자들은 전국을 돌며 ‘선명성’ 경쟁을 벌였다. 김민석 후보는 전남광주와 충청을 찾아 ‘당정 일치’를 강조했고 정청래 후보는 울산·대전·대구를 잇달아 방문하며 ‘강한 개혁’을 전면에 내세웠다. 송영길 후보는 전북에서 청년·부동산 정책을 제시하며 차별화에 나섰다.김 후보는 26일 전남광주 광주과학기술원(GIST) 초청 강연회에서 “당대표가 되면 3대 메가 프로젝트와 지방 성장을 지원하는 기구를 1호로 출범시키겠다”며 “이재명 대통령의 메가 프로젝트는 나라를 살리고 당을 살리고, 호남을 살리는 승부수”라고 말했다.이어 “대통령을 반개혁적이라고 음해하는 것이 반명(반이재명) 아니면 뭔가”라며 “반명에 대해 말 한마디 못 하고 ‘노코멘트’ 하는 게 무슨 대통령을 지키는 것인가”라고 말했다. 이 대통령에 대한 유시민 작가의 잇단 비판에 정 후보가 ‘노코멘트’라고 한 점을 겨냥해 ‘당정 일치’ 대 ‘당정 분열’ 구도를 부각한 것으로 풀이된다. 이날 강연회에는 친명(친이재명)계로 분류되는 최고위원 후보(김용·서미화·박선원·임미애)들도 참석했다.정 후보는 전날 경남을 찾은 데 이어 이날 울산·대구·대전에서 당원들과 만났다. 그는 울산 당원 간담회에서 “공천에서 탈락해도 탈당하지 않고 민주당의 정체성과 개혁의 깃발을 가장 높이 들고 20년을 달렸다”며 “통합과 연대 그리고 네 분(김대중·노무현·문재인·이재명)의 대통령을 찍었던 사람을 단결시킬 수 있는 사람은 정청래”라고 강조했다. 과거 탈당 이력이 있는 김 후보와 송 후보를 겨냥하는 동시에 자신의 정통성과 개혁 이미지를 부각한 것으로 해석된다. 친청(친정청래)계 최고위원 후보(최민희·한민수·이성윤)들도 간담회에 참석했다.김 후보가 주장해 온 ‘신천지 전당대회 개입설’을 둘러싼 신경전도 계속됐다. 정 후보는 페이스북에 “전당대회가 신천지 논란으로 제 살 깎아 먹기 식 마이너스 대회가 될 것 같다”며 “당사자는 당원들께 사과하고 당은 엄중 조치 해달라”고 촉구했다.전당대회 기간 호남에 상주하겠다고 선언한 송 후보는 전북 전주 안디옥교회 예배에 참석한 뒤 진안군에서 청년들과 오찬 간담회를 했다. 송 후보는 지난 24일 “부동산 문제는 세금으로 잡을 수 없다. 공급을 확대하고 금융지원을 해야 한다”고 주장한 데 이어 이날도 “20~30대 실업은 소득 문제뿐 아니라 이들이 40~50대가 됐을 때 리더십을 발휘할 경험을 쌓지 못한다는 점에서 심각하다”고 말했다. 계파·노선 대결과 거리를 두고 구체적인 정책 대안으로 승부하겠다는 전략이다.이번 전대는 대의원과 권리당원의 표가 동일한 첫 ‘1인 1표제’ 선거라는 점에서 후보들의 당심 확보전도 한층 치열해질 전망이다. 특히 최대 승부처인 호남에서는 최근 조사 기관과 조사 방식에 따라 김민석·정청래 후보의 우열이 엇갈리는 등 혼조세를 보이고 있다. 오는 1일 충청권 순회경선 결과가 실제 당심의 향방을 가늠할 성적표가 될 전망이다.