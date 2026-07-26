국민의힘 원내지도부 “권영진, 스스로 거취 정해야”

상임위 배정 불만 품고 원내대표 ‘멱살’

“의원들도 재발 방지 위해 강력 조치 요구”

윤상현 “동료 의원 앞에서 ‘부형청죄’ 하길”

권영진 징계안 윤리위 접수, 경찰에 피고발

이미지 확대 권영진 국민의힘 의원이 지난 22일 국회의원회관에서 열린 국민의힘 초·재선 의원 모임인 ‘대안과 미래’ 조찬 모임에 참석하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 권영진 국민의힘 의원이 지난 22일 국회의원회관에서 열린 국민의힘 초·재선 의원 모임인 ‘대안과 미래’ 조찬 모임에 참석하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 국민의힘 원내지도부가 상임위원 배치에 불만을 품고 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 권영진 의원을 향해 스스로 거취를 정해야 한다고 경고했다. 당은 재발 방지를 위해 강력 조치가 필요하다고 했고, 윤상현 의원도 공개 사과와 쇄신을 촉구했다. 원내지도부, 권영진 거취 자진 결정 촉구

상임위 배치 불만에 멱살잡이 논란 확산

당내 징계·고발 접수, 재발 방지 요구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 원내지도부가 26일 국회 상임위원회 배치에 불만을 품고 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 권영진(재선·대구 달서병) 의원을 향해 “본인 스스로 거취를 정하는 게 맞다고 생각한다”고 경고했다.최수진 원내수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “전·현직 원내대표의 멱살을 잡는 건 어떤 이유든 불문하고 당에서 일어날 수 없는 일”이라며 “이 건은 재발 방지를 위해 강력하게 조치해야 한다는 게 의원들의 생각이다”라고 했다.그는 “상임위 불만이 있을 수는 있지만 소수야당이기에 상임위원 구성을 미리 선점할 수는 없다”고 했다. 이어 “정 원내대표가 어렵게 협상을 통해 상임위를 구성했으나 멱살을 잡고 불만을 토로한 것은 동료 국회의원이 보기에도 심히 유감을 표하는 바”라며 “더불어민주당과 함께 싸우는 데 집중하기 위해 사태가 빨리 마무리되기를 바란다”고 말했다.5선 윤상현 의원도 페이스북을 통해 권 의원 논란에 대해 “이재명 정부의 실정과 거대 여당의 입법 폭주를 견제해야 할 국민의힘은 국민의 목소리를 대신해 힘을 모아도 부족한 때”라며 “그런데 상임위원회 문제를 두고 멱살잡이까지 벌이는 모습을 국민께서 어떻게 바라보겠나”라고 했다.이어 “동료 의원들 앞에서 직접 ‘부형청죄(회초리를 등에 지고 죄를 청함)’의 자세로 자신의 잘못을 인정하고 진심으로 사과하는 모습이야말로 지금 우리 당이 국민 앞에 보여드려야 할 변화와 쇄신의 출발점”이라고 지적했다.지난 23일 권 의원은 자신의 상임위 배정에 항의하고자 정 원내대표의 멱살을 잡았다. 권 의원에 대한 징계안도 중앙윤리위원회에 접수된 상태다. 시민단체인 서민민생대책위원회도 지난 25일 권 의원을 직권남용, 강요·폭행 등의 혐의로 서울경찰청에 고발했다.권 의원은 지난 24일 국민의힘 의원 단체 채팅방에 “원내대표실에서 행한 저의 언행은 이유 여하를 불문하고 무조건 저의 부족함이고 잘못”이라며 “정 원내대표에게 큰 결례를 범하고 리더십에 상처를 드림에 반성하고 사과한다. 동료 의원들과 당원 동지, 국민에게도 깊이 사과드린다”고 했다.