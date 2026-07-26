李대통령 “韓 스타트업, 美 자본·시장 만날 때 양국 30년 혁신의 동반자 될 것”

샌프란서 ‘실리콘밸리 벤처투자 밋업’ 개최

이미지 확대 인사말 하는 이재명 대통령 [샌프란시스코=뉴시스] 김진아 기자 = 이재명 대통령이 25일(현지 시간) 미국 샌프란시스코의 한 호텔에서 열린 실리콘밸리 벤처투자 밋업에서 인사말을 하고 있다. 2026.07.26. bluesoda@newsis.com



<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.> 닫기 이미지 확대 보기 인사말 하는 이재명 대통령 [샌프란시스코=뉴시스] 김진아 기자 = 이재명 대통령이 25일(현지 시간) 미국 샌프란시스코의 한 호텔에서 열린 실리콘밸리 벤처투자 밋업에서 인사말을 하고 있다. 2026.07.26. bluesoda@newsis.com



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이미지 확대 이재명 대통령, 실리콘밸리 벤처투자 밋업 기념촬영 [샌프란시스코=뉴시스] 김진아 기자 = 이재명 대통령이 25일(현지 시간) 미국 샌프란시스코의 한 호텔에서 열린 실리콘밸리 벤처투자 밋업에서 벤처캐피탈 대표들과 기념촬영을 하고 있다.



왼쪽부터 토니 플로렌스 뉴 엔터프라이즈 어소시에이츠 공동대표, 배리 에거스 라이트스피드 벤처 파트너스 공동창업자, 비노드 코슬라 코슬라벤처스 창업자, 이 대통령, 알프레드 린 세콰이어 캐피털 공동대표, 헤먼트 터네자 제너럴 캐털리스트 대표, 마틴 카사도 앤드리슨 호로위츠 제너럴파트너.2026.07.26. bluesoda@newsis.com





<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.> 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 실리콘밸리 벤처투자 밋업 기념촬영 [샌프란시스코=뉴시스] 김진아 기자 = 이재명 대통령이 25일(현지 시간) 미국 샌프란시스코의 한 호텔에서 열린 실리콘밸리 벤처투자 밋업에서 벤처캐피탈 대표들과 기념촬영을 하고 있다.



왼쪽부터 토니 플로렌스 뉴 엔터프라이즈 어소시에이츠 공동대표, 배리 에거스 라이트스피드 벤처 파트너스 공동창업자, 비노드 코슬라 코슬라벤처스 창업자, 이 대통령, 알프레드 린 세콰이어 캐피털 공동대표, 헤먼트 터네자 제너럴 캐털리스트 대표, 마틴 카사도 앤드리슨 호로위츠 제너럴파트너.2026.07.26. bluesoda@newsis.com





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세줄 요약 이재명 대통령이 실리콘밸리 주요 벤처캐피털 대표들과 만나 한국 스타트업이 미국 자본과 시장을 연결할 때 한미가 30년 혁신을 함께 만들 동반자가 될 것이라고 말했다. 정부는 비자 개선, 투자 연계, 글로벌 진출 지원도 약속했다. 실리콘밸리 벤처캐피털 대표들과 회동

한국 스타트업-미국 자본·시장 연결 강조

한미 혁신 동반자·30년 협력 구상 제시

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이재명 대통령은 25일(현지시간) 미국 실리콘밸리 주요 벤처캐피털 대표사들을 만나 “한국의 스타트업이 미국의 자본과 시장을 만나고, 또 미국의 투자자와 혁신 기업이 대한민국의 기술, 제조, 인재 생태계와 연결될 때 양국은 앞으로의 30년을 함께 만들어 갈 혁신의 동반자가 될 것”이라고 밝혔다.이 대통령은 이날 현지의 한 호텔에서 국민연금공단과 함께 ‘실리콘밸리 벤처투자 밋업’ 행사를 열어 이처럼 말했다. 앤드리슨 호로위츠, 제너럴 캐털리스트, 세콰이어 캐피탈, 코슬라 벤처스, 라이트스피드 벤처 파트너스, 뉴 엔터프라이즈 어소시에이츠 등 실리콘밸리 주요 벤처캐피털사의 대표들이 참석했다.이날 행사는 한국 스타트업과 글로벌 벤처캐피탈사를 연결해주기 위한 의도로 마련됐다. 이 대통령은 대한민국에 대해 “글로벌 투자자들에게 새로운 성장 기회를 제공할 수 있는 대체하기 어려운 혁신의 거점임이 분명하다”고 소개했다. 그러면서 “대한민국 정부는 이러한 가능성이 실질적 성과로 이어질 수 있도록 세계에서 가장 투자하기 좋고, 창업하기 좋은 환경을 만들어 가겠다”고 했다.이어 “해외 창업 인재의 유입을 가로막는 비자 제도를 과감하게 개선하고 국내외 기업과 연구기관, 투자기관을 연결하는 협력 기반도 더욱 확대하겠다”고 했다. 또 “모태펀드, 국민성장펀드, 연기금과 민간 자본을 유기적으로 연계해 유망 스타트업이 창업 단계에 머무르지 않고 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 투자와 금융, 해외시장 진출을 종합적으로 지원할 것”이라고 약속했다.이 대통령은 한국과 미국은 오랜 안보 동맹을 넘어 기술 동맹, 혁신 동맹, 스타트업 동맹으로 협력의 지평을 넓혀가야 한다고 제안했다. 이 대통령은 “미국은 세계 최고 수준의 벤처투자 역량과 글로벌 네트워크를 갖추고 있고 대한민국은 뛰어난 기술력과 제조 경쟁력, 역동적인 창업 생태계를 갖추고 있다”며 “두 나라의 강점이 결합이 되면 우리는 다음 세대의 삼성과 현대, SK, 네이버 그리고 세계를 선도할 새로운 글로벌 혁신 기업을 함께 만들어 낼 수 있을 것”이라고 했다.이날 행사에서 국민연금공단과 벤처캐피털 업체들 간 장기적인 파트너십을 구축하고 전략적 협력 관계를 성공적으로 발전시켜 나간다는 내용의 양해각서(MOU)도 체결됐다.