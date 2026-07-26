이 대통령 “남미와 새로운 단계…핵심 광물 협력 강화 추진”

남미 3개국 순방 앞두고 스페인 EFE 통신과 서면인터뷰

“남미와의 경제협력 구조를 현대화하는 것이 목표”

이미지 확대 AI 서밋 발언하는 이재명 대통령 (샌프란시스코(미국)=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령이 24일(현지시각) 미국 샌프란시스코에서 열린 AI서밋에서 발언하고 있다. 2026.7.25/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 AI 서밋 발언하는 이재명 대통령 (샌프란시스코(미국)=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령이 24일(현지시각) 미국 샌프란시스코에서 열린 AI서밋에서 발언하고 있다. 2026.7.25/뉴스1

세줄 요약 이 대통령이 브라질·칠레·아르헨티나 순방을 앞두고 한국과 남미 관계가 새로운 단계에 들어섰다고 밝혔다. 메르코수르 협상 재개와 한·칠레 FTA 현대화, AI 시대 핵심 광물 협력 강화를 핵심 과제로 제시했다. 남미 순방 앞두고 관계 격상 메시지

메르코수르 협상 재개와 FTA 현대화

핵심 광물·공급망 협력 강화 구상

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남미 3개국(브라질·칠레·아르헨티나) 순방을 앞둔 이재명 대통령은 25일(현지시간) 한국과 남미의 관계에 대해 “새로운 단계에 접어들고 있다”며 메르코수르(남미 공동시장)와의 무역협정 협상 재개 및 AI(인공지능) 시대 핵심 광물 협력 강화를 추진하겠다고 밝혔다.이 대통령은 이날 공개된 스페인 EFE 통신과의 서면 인터뷰에서 “양측의 협력은 단순히 제조업 제품을 통해 천연자원을 교환하는 관계가 아닌 혁신과 투자, 기술, 그리고 인재를 통해 함께 가치를 창출하는 관계가 돼야 한다”며 이처럼 말했다.이번 서면 인터뷰는 이 대통령의 남미 방문 목적을 스페인어로 남미 국가 국민들에게 알리자는 취지로 이뤄졌다.이 대통령은 “메르코수르 회원국들은 농업, 식량 생산, 에너지, 핵심 광물 분야에서, 한국은 첨단 제조업, 디지털 기술, 조선, 배터리, 혁신 분야에서 글로벌 선도국”이라고 지적했다. 이어 “남미는 미래 산업에 필수적인 자원을 보유하고 있으며 한국은 첨단 기술과 산업 노하우, 투자 역량을 갖추고 있다”고 덧붙였다.이와 관련해 이 대통령은 “이런 강점을 결합한다면 양 지역 모두에 도움이 되는 회복력 있는 가치사슬을 구축할 수 있다”며 “함께 회복력 있는 공급망을 구축하고 새로운 산업을 육성하며 양 지역에 도움이 되는 양질의 일자리를 창출할 수 있다”고 했다.특히 이 대통령은 “보호무역주의 확산, 지정학적 긴장, 공급망 교란, 에너지 안보에 대한 우려가 커지는 상황일수록 각국에는 신뢰할 수 있는 파트너와 명확한 규범과 상호 신뢰에 기반한 무역이 필요하다”고 했다. 이에 대해 이 대통령은 2004년 체결·발효된 한국 최초의 자유무역협정(FTA)인 한·칠레 FTA를 현대화하는 등 남미와의 경제협력 구조를 현대화하는 것을 이번 방문의 핵심 과제라고 했다.이 대통령은 “(FTA 체결 뒤) 20여년이 지난 지금 우리는 디지털 무역, 환경 협력, 노동 기준, 성평등, 혁신과 같은 새로운 분야를 반영해 이 협정을 현대화할 기회를 맞은 것”이라고 했다. 그러면서 “우리의 목표는 분명하다. 한국과 남미가 경제 분야에서의 성공적인 관계를 넘어 사회 간 교류, 미래 세대 간 협력에서도 깊은 관계를 구축하는 것”이라고 덧붙였다.미국 샌프란시스코 순방을 마치는 이 대통령은 26~29일 루이스 이나시오 룰라 다 실바 브라질 대통령의 초청으로 브라질 대통령의 초청으로 브라질을 국빈 방문한다. 또 29~30일 칠레를 공식 방문해 호세 안토니오 카스트 대통령과 회담한다. 이후 30일부터 다음달 1일까지 아르헨티나를 공식 방문해 하비에르 밀레이 대통령과 회담하기로 했다. 한국 대통령으로서는 22년 만의 아르헨티나 공식 방문이다.