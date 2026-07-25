조국혁신당 새 대표에 신장식…차규근·황현선 최고위원 당선

혁신당 ‘2026 전국당원대회’ 개최

신장식 “진짜 개혁정당은 혁신당”

조국 전 대표, 영상으로 당부 메시지

이미지 확대 조국혁신당 신임 지도부 조국혁신당 신장식 신임 대표(가운데)와 차규근(오른쪽)·황현선 최고위원이 25일 경기도 수원컨벤션센터에서 열린 전국당원대회에서 기념 촬영하고 있다. 2026.7.25 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조국혁신당 신임 지도부 조국혁신당 신장식 신임 대표(가운데)와 차규근(오른쪽)·황현선 최고위원이 25일 경기도 수원컨벤션센터에서 열린 전국당원대회에서 기념 촬영하고 있다. 2026.7.25 연합뉴스

이미지 확대 구호 외치는 조국혁신당 신장식 당대표 후보 조국혁신당 신장식 당대표 후보가 25일 경기도 수원컨벤션센터에서 열린 전국당원대회에서 김준형 대표 권한대행 겸 원내대표 인사말을 들으며 구호를 외치고 있다. 2026.7.25 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 구호 외치는 조국혁신당 신장식 당대표 후보 조국혁신당 신장식 당대표 후보가 25일 경기도 수원컨벤션센터에서 열린 전국당원대회에서 김준형 대표 권한대행 겸 원내대표 인사말을 들으며 구호를 외치고 있다. 2026.7.25 연합뉴스

세줄 요약 조국혁신당이 전국당원대회에서 신장식 의원을 새 대표로 선출하고, 최고위원에 차규근 의원과 황현선 전 사무총장을 당선시켰다. 신 대표는 수락연설에서 수평적 연대와 통합, 개혁 실천을 강조했다. 신장식, 조국혁신당 새 대표 선출

차규근·황현선 최고위원 당선

수락연설서 연대·통합·개혁 강조

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조국혁신당 신장식 의원이 25일 새 대표로 선출됐다. 최고위원 선거에선 차규근 의원과 황현선 전 사무총장이 당선됐다.신 의원은 이날 경기 수원컨벤션센터에서 열린 ‘2026 전국당원대회’에서 96.7%의 찬성률로 새 대표에 당선됐다. 신 신임 대표는 당대표 선거에 단독 출마했다.신 대표는 수락연설에서 “혁신당의 DNA를 존중하며 어떤 국가를 만들 것인지, 서로의 비전을 치열하게 맞추는 수평적 연대와 통합의 길을 걸어야 한다”며 “대선 당시 국민 앞에 약속했던 ‘원탁회의-광장시민연대 선언문’을 실천해야 한다”고 말했다.집권여당인 더불어민주당을 향해선 “개혁정당이 맞나”라며 “개혁에 느리고, 기득권 앞에서 망설이며, 보수화 돼가고 있는 안타까운 모습을 보인다”고 지적했다. 그러면서 “진짜 개혁정당은 혁신당”이라며 “혁신당은 결정적인 개혁의 타이밍에 망설임 없이 가장 빠른 속도로 내리꽂혀 목표를 낚아채는 송골매처럼 정확하고 단호하게 개혁을 책임지겠다”고 했다.조국 전 대표는 영상 메시지를 통해 “지금 정치 지형이 오른쪽으로 위태롭게 기울고 있다”며 “혁신당이 그날 하루의 날씨가 아니라 시대의 기후를 내다보고 준비하는 진보적 미래주의를 다지고 실천하길 바란다”고 당부했다.차 의원과 황 전 총장은 최고위원에 당선돼 차기 지도부에 입성한다. 혁신당 새 지도부는 신 대표와 김준형 원내대표, 차·황 최고위원, 지명직 최고위원 1명 등 총 5명으로 구성된다.