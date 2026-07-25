이번엔 ‘한복’ 대신 ‘한지’ 홍보 나선 김혜경 여사 “유네스코 인류무형유산 등재되길”

샌프란시스코서 한지 전시 행사 참석

“한지가 더 많은 사람 마음 연결하는 문화유산 되길”

이미지 확대 한지 전시행사 참석한 김혜경 여사 (샌프란시스코(미국)=뉴스1) 허경 기자 = 김혜경 여사가 24일(현지시간) 미 샌프라시스코 더 펄(The Pearl)에서 열리고 있는 한지 전시행사에 참석해 발언을 하고 있다. 2026.7.25/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한지 전시행사 참석한 김혜경 여사 (샌프란시스코(미국)=뉴스1) 허경 기자 = 김혜경 여사가 24일(현지시간) 미 샌프라시스코 더 펄(The Pearl)에서 열리고 있는 한지 전시행사에 참석해 발언을 하고 있다. 2026.7.25/뉴스1

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(샌프란시스코=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 미국을 방문 중인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 샌프란시스코 더 펄에서 열린 ‘한지로 잇는 시간과 미래’ 행사에서 내빈 소개에 박수치고 있다. 2026.7.25

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(샌프란시스코=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 미국을 방문 중인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 샌프란시스코 더 펄에서 열린 ‘한지로 잇는 시간과 미래’ 행사에서 내빈 소개에 박수치고 있다. 2026.7.25

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(샌프란시스코=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 미국을 방문 중인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 샌프란시스코 더 펄에서 열린 ‘한지로 잇는 시간과 미래’ 행사에서 한지 패션쇼를 관람한 뒤 모델들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.25

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(샌프란시스코=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 미국을 방문 중인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 샌프란시스코 더 펄에서 열린 ‘한지로 잇는 시간과 미래’ 행사에서 한지 패션쇼를 관람한 뒤 모델들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.25

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세줄 요약 김혜경 여사가 샌프란시스코 한지 전시 행사에 참석해 오는 12월 한지가 유네스코 인류무형유산으로 등재되길 바란다고 밝혔다. 한지의 전통적 가치와 예술·디자인 등 현대적 활용 가능성을 소개하며 국제적 공감대 확산을 강조했다. 샌프란시스코 한지 전시 행사 참석

유네스코 인류무형유산 등재 기원

전통 가치와 현대 활용성 강조

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김혜경 여사는 24일(현지시간) “오는 12월 한지가 유네스코 인류무형유산으로 등재되어 인류 공동의 소중한 자산으로 더욱 빛날 수 있기를 기원한다”고 밝혔다.이재명 대통령과 미국 샌프란시스코를 순방 중인 김 여사는 이날 한지 전시 행사에 참석해 “혁신과 창의의 도시이자 다양한 문화가 공존하는 이 샌프란시스코에서 한국의 소중한 문화유산인 한지에 대해 함께 이야기를 나눌 수 있어 정말 기쁘게 생각한다”며 이처럼 말했다.김 여사는 “한 장의 한지에는 자연의 숨결과 장인의 오랜 손길, 또 삶의 기록이 고스란히 담겨 있다”고 설명했다. 이어 “수백 년 동안 우리 역사를 품어온 한지가 예술과 공예, 디자인과 패션 등 새로운 분야로 확장되며 과거와 미래를 잇는 무한한 가능성을 보여주고 있다”고 덧붙였다.한지는 오는 11월 30일부터 12월 5일까지 중국 샤먼에서 열리는 유네스코 무형유산보호협약 정부간위원회에서 등재 심사를 받을 예정이다. 이를 강조한 김 여사는 “문화는 사람과 사람을 잇고 또 마음을 이어주는 가장 따뜻한 언어라고 생각한다”고 말했다.그러면서 “앞으로도 한지가 시대와 국경을 넘어 더 많은 사람의 마음을 연결하는 아름다운 문화유산으로 사랑받을 수 있기를 바란다”고 밝혔다.이날 행사에는 샌프란시스코 지역 관계자를 비롯해 현지 문화예술계 주요 인사, 한지 예술가, 한인 동포사회 관계자 등 90여명이 참석했다.김 여사는 지난 2월 전북 전주 천년한지관을 방문해 한지 제작 과정을 직접 체험하고 장인들을 격려한 바 있다. 안귀령 청와대 부대변인은 “이번에는 세계적인 문화예술도시 샌프란시스코에서 우리 한지의 전통적 가치와 현대적 활용 가능성을 소개하며 국제적 공감대를 넓히는 데 힘을 보탰다”고 밝혔다.