李대통령 “대한민국, AI 투자 확대…앤트로픽 특별한 관심 기대”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

李대통령 “대한민국, AI 투자 확대…앤트로픽 특별한 관심 기대”

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-07-25 04:42
수정 2026-07-25 04:42
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

앤트로픽 CEO “과기부와 MOU 체결”
이 대통령, 샌프란 시장에게 이정후 사인볼 선물 받아

이미지 확대
이재명 대통령과 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO
이재명 대통령과 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO 이재명 대통령과 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO
(샌프란시스코=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)와의 면담에 앞서 인사를 나누고 있다. 2026.7.25
xyz@yna.co.kr
(끝)


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>


이재명 대통령은 24일(현지시간) 인공지능(AI) 모델 ‘클로드’ 개발사 앤트로픽 최고경영자(CEO)를 만나 “대한민국이 앞으로 인공지능 분야에 대대적인 투자를 확대할 생각이기 때문에 앤트로픽의 특별한 관심과 기여를 기대한다”고 말했다.

미국 샌프란시스코를 공식 방문한 이 대통령은 이날 첫 일정으로 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO를 면담했다. 이 대통령은 “세계적으로 유명한 분을 뵙게 돼서 반갑고 기쁘다”며 “대한민국에서도 아주 유명한 분”이라고 추어올렸다.

아모데이 CEO는 “대한민국 정부에서 인공지능 분야를 가장 우선순위 분야로 짚어주신 것에 대해 감사하면서 많은 부분에서 함께 협력할 수 있을 거라 생각한다”고 말했다. 그는 “한국의 메모리 업체들이 앤트로픽에 투자도 많이 해줬고 그런 면에서 데이터센터와 그 외 여러 분야에서 함께 협력할 계획”이라며 “대한민국 과학기술정보통신부와 함께 AI 협력에 관한 많은 양해각서(MOU)를 체결하게 됐다”고 밝혔다.

앞서 샌프란시스코 국제공항에 도착한 이 대통령과 김혜경 여사를 대니얼 루리 샌프란시스코 시장과 강경화 주미대사, 임정택 주샌프란시스코 총영사 등이 마중했다.

대니얼 시장은 이 대통령에게 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 소속 이정후 선수의 사인볼을 환영 선물로 건넸다. 이 대통령은 “감사하다”며 악수로 화답했다.



이미지 확대
환영 선물은 ‘이정후 사인볼’
환영 선물은 ‘이정후 사인볼’ 환영 선물은 ‘이정후 사인볼’
(샌프란시스코=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 24일(현지시간) 샌프란시스코 국제공항에서 영접 나온 다니엘 루리 시장으로부터 샌프란시스코 자이언츠의 이정후 사인볼을 선물 받은 뒤 이야기를 나누고 있다. 2026.7.25
xyz@yna.co.kr
(끝)


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
샌프란시스코 김진아 기자
세줄 요약
  • 이재명 대통령, 앤트로픽 CEO 면담
  • 한국의 AI 투자 확대 의지 전달
  • 앤트로픽의 관심과 기여 기대
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로