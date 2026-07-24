‘친청’ 최고위원 후보 3인 “김민석, 신천지 개입 근거 직접 내놓으라”…후보 사퇴 요구도

‘친청’ 최민희·한민수·이성윤 기자회견 열어

“숨바꼭질 그만하라… 대응 안 하면 계속 요구”

한민수 “근거 제시 못하면 사퇴해야” 주장도

이미지 확대 최민희·한민수·이성윤 더불어민주당 최고위원 후보가 24일 서울 여의도 국회 소통관에서 김민석 당대표 후보의 신천지 의혹 제기 관련 기자회견을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 최민희·한민수·이성윤 더불어민주당 최고위원 후보가 24일 서울 여의도 국회 소통관에서 김민석 당대표 후보의 신천지 의혹 제기 관련 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 민주당 8·17 전당대회 최고위원 선거에 출마한 친청계 후보 3인이 김민석 당대표 후보의 신천지 개입 의혹 제기에 대해 직접 근거를 내놓으라고 요구했다. 무책임한 주장이라며 사퇴 가능성도 거론했고, 답변이 없으면 공세를 이어가겠다고 했다. 친청계 최고위원 후보 3인, 김민석에 근거 공개 요구

신천지 개입 의혹 제기 책임 회피 비판, 사퇴까지 거론

답변 없으면 공세 지속 예고, 전대 논란 확산

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더불어민주당 8·17 전당대회 최고위원 선거에 출마한 ‘친청’(친정청래)계 후보들이 24일 김민석 민주당 당대표 후보를 향해 ‘신천지 개입’ 의혹을 제기한 근거를 제시할 것을 공개 요구했다.최민희·한민수·이성윤 민주당 최고위원 후보는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “김민석 후보의 반명(반이재명) 분열주의와 신천지의 비밀 연합을 깨는 것이 이번 전당대회의 본질이라는 발언으로 촉발된 신천지 개입설에 대해 직접 근거를 제시하라는 강력한 요구를 하기 위해 이 자리에 섰다”고 밝혔다.한 후보는 “김 후보 본인이 신천지 가짜뉴스 폭탄을 투척해 놓고 왜 자꾸 숨바꼭질하나”라며 “제발 근거를 대 보라. 그렇게 할 자신이 없다면 이제 신천지 타령은 그만하라”고 직격했다이 후보는 “특정 후보와 연결시키는 것에 대해서까지 책임질 필요가 없다는 발언은 정말 무책임의 극치”라면서 “벌써 김 후보의 신천지 발언을 근거로 국민의힘이 민주당을 수사하라고 선동에 나서고 있으니 빨리 근거를 대라”고 촉구했다.최 후보는 기자회견이 끝난 뒤 기자들을 만난 자리에서 김 후보가 마땅한 답변을 제시하지 않으면 해당 요구를 계속할 것이라고 예고했다. 또한 “김 후보와 가까운 분들의 대응이 더 저희를 우울하고 슬프게 한다. 이건태 후보는 신고센터를 만들었는데 근거가 있으면 센터를 만들어서 접수를 받겠나”라고 말했다.한 후보는 이날 오전 한 CBS 라디오에 출연해서는 김 후보의 사퇴까지 거론하기도 했다. 그는 “아니면 말고 식으로 넘어갈 사안이 아니다. 민주당의 뿌리를 흔드는 일”이라면서 “(김 후보가) 근거를 제시하지 못한다면 후보에서 사퇴하는 게 맞다”고 주장했다.앞서 김 후보는 지난 20일 개최된 합동연설회에서 “반명, 분열주의, 신천지의 3자 비밀연합을 깨는 것이 이번 전대의 본질”이라고 발언한 바 있다. 이후 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 신천지와 정청래 민주당 당대표 후보의 연관성에 책임이 있다는 비판에 대해 “저는 신천지의 정치 개입 문제점을 지적한 것이지 그것을 특정 후보와 연결시키는 것까지 책임질 필요는 없다고 생각한다”라고도 했다.