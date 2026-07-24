“아무말 대잔치 토론회”…장동혁 “부동산 정책 안 바꾸면 정권 바꿀 수밖에”

국민의힘 ‘징벌에서 합리로’ 맞불 토론회

장동혁 “지지자 둘러싸여 李 하고 싶은 말만”

“20억원 불로소득, 내부자 거래와 뭐가 다른가”

이미지 확대 장동혁 대표, 부동산 토론회 인사말 장동혁 국민의힘 대표가 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 ‘규제에서 시장으로, 징벌에서 합리로’ 국민의힘 부동산정책 정상화 토론회에서 인사말을 하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 대표, 부동산 토론회 인사말 장동혁 국민의힘 대표가 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 ‘규제에서 시장으로, 징벌에서 합리로’ 국민의힘 부동산정책 정상화 토론회에서 인사말을 하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 국민의힘, 부동산정책 정상화 토론회 장동혁 국민의힘 대표가 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 ‘규제에서 시장으로, 징벌에서 합리로’ 국민의힘 부동산정책 정상화 토론회에서 인사말을 하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘, 부동산정책 정상화 토론회 장동혁 국민의힘 대표가 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 ‘규제에서 시장으로, 징벌에서 합리로’ 국민의힘 부동산정책 정상화 토론회에서 인사말을 하고 있다. 뉴스1

세줄 요약 국민의힘은 이재명 대통령 주재 부동산 대국민 토론회를 ‘아무말 대잔치’로 규정했다. 장동혁 대표는 정부가 부동산 정책을 바꿀 생각이 없다면 정권을 바꿀 수밖에 없다고 말하며 전면 전환을 요구했다. 국민의힘, 부동산 토론회 ‘아무말 대잔치’ 비판

장동혁, 정책 전면 전환 없으면 정권 교체 압박

유의동, 실수요자·청년 배려한 정상화 강조

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국민의힘은 24일 이재명 대통령이 주재한 전날 ‘부동산 대국민 토론회’를 “아무말 대잔치”로 규정했다. 장동혁 대표는 “정권이 부동산 정책을 바꿀 생각이 없다면 정권을 바꿀 수밖에 없다”며 부동산 정책 전면 전환을 요구했다.국민의힘은 이날 국회에서 ‘규제에서 시장으로, 징벌에서 합리로’ 부동산 정책 정상화 토론회를 열었다. 전날 이 대통령이 주재한 토론회의 맞불 성격이다.장 대표는 회의에서 “어제 토론회는 예상을 한 치도 빗나가지 않은, 정권의 부동산 정책을 응원하는 지지자들에 둘러싸여서 대통령이 하고 싶은 말만 하는 아무말 대잔치였다”라고 지적했다. 장 대표는 또 “전문가들이 고심해 내놓은 의견에 대해 이 대통령은 이론적으로는 그럴싸하나 현실적으로는 ‘안 된다’고 일축했다”며 “그래 놓고 정작 대통령 본인은 초현실적인 부동산 정책만 줄줄이 늘어놓았다”고 지적했다.장 대표는 “토론회를 보니 이 대통령이 왜 그렇게 급하게 본인의 분당 집을 팔아치웠는지도 확실하게 알 수 있었다”며 “이제 곧 보유세 폭탄 떨어뜨리고 장특공도 폐지할 텐데, 정작 본인은 세금 폭탄 맞기 싫었던 것”이라고도 했다.이어 “대출이 집값 상승의 원인이라면서 본인은 무이자로 매도자 대출까지 해주면서 집을 팔고, 똘똘한 한 채가 심각한 문제라고 하면서 본인은 그 똘똘한 한 채로 20억원 넘는 불로소득을 거뒀다”며 “증세 결정 다 내려놓고 본인은 빨리 집 팔아서 세금 폭탄 피한다, 주식시장의 내부자 거래와 무엇이 다른가”라고 반문했다.이날 토론회에 참석한 유의동 국회 국토교통위원장은 “대통령이 매수인의 사정을 고려했다면 정부 정책 역시 내 집 마련이 절실한 청년과 무주택 실수요자들의 사정을 배려해야 한다”며 “부동산 정책 정상화는 통제하는 것이 아니라, 민간의 공급 역량을 살리고 실수요자의 주거 사다리를 지키며 세제는 합리성과 예측 가능성을 기준으로 바로 세워야 한다”고 강조했다.