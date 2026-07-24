野 ‘상임위 불만 멱살’ 특단 조치…정희용 “엄정 단호 대처”

대구 재선 권영진, 정점식에 ‘항의 멱살’

정희용 “참담한 일, 당 품격과 명예 훼손”

“당의 질서 무너뜨리는 부끄러운 모습”

“다시는 이런 일 없도록 엄정 대응”

국민의힘 사무처노조 “국민·당원에 사죄해야”

권영진 “제 불찰...큰 결례 범해 송구”

이미지 확대 비공개 의총 참석하는 정점식 정점식 국민의힘 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 비공개 의총 참석하는 정점식 정점식 국민의힘 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 ‘전세사기피해자 지원 및 주거 안정에 관한 특별법 심의’ 2024년 8월 20일 오전 국회 국토교통위원회에서 열린 전세사기피해자 지원 및 주거 안정에 관한 특별법 일부개정법률안 등을 심의하는 국토법안심사소위원회 회의에서 국민의힘 소속 권영진 소위원장이 의사봉을 두드리고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘전세사기피해자 지원 및 주거 안정에 관한 특별법 심의’ 2024년 8월 20일 오전 국회 국토교통위원회에서 열린 전세사기피해자 지원 및 주거 안정에 관한 특별법 일부개정법률안 등을 심의하는 국토법안심사소위원회 회의에서 국민의힘 소속 권영진 소위원장이 의사봉을 두드리고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 국민의힘에서 하반기 상임위 배정에 불만을 품은 권영진 의원이 정점식 원내대표와 송언석 전 원내대표의 멱살을 잡는 초유의 사태가 발생했다. 정희용 사무총장은 폭력은 절대 정당화될 수 없다며 당의 품격을 훼손한 행위에 엄정 대응하겠다고 밝혔다. 상임위 배정 불만, 원내대표실 충돌 발생

권영진 의원, 멱살 잡고 고성 항의

국민의힘, 징계와 엄정 대응 예고

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하반기 국회 상임위원회 배정에 불만을 품은 권영진(재선, 대구 달서병) 의원이 정점식 원내대표에게 폭력과 막말로 항의한 초유의 사태에 24일 국민의힘이 특단의 조치에 나서기로 했다.정희용 사무총장은 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “어제 국민들께 부끄럽고 한편으로 동료 의원으로서 참담한 일이 발생했다”며 “상임위 배정에 불만을 품고 항의하는 과정에서 한 의원은 원내대표 멱살 잡았고 말리던 전임 원내대표 멱살까지 잡았다”고 말했다. 정 원내대표는 이날 원내대책회의에 불참했다.정 사무총장은 이어 “항의와 물리적 폭력 행위는 분명히 구별해야 한다”며 “어떤 경우에도 폭력은 절대 정당화 안 된다. 당의 품격과 질서 무너뜨리는 부끄러운 모습”이라고 지적했다.전날 오후 권 의원은 원내대표실을 찾아 “정점식 이리 와”라며 반말과 고성으로 항의했다. 원내대표실 밖으로는 “상임위 배치 원칙이 뭔지 설명하라”, “멱살을 열 번이라도 잡지. 다 마음대로 한다”라는 고성이 들렸고, 충돌 과정에서 멱살을 잡는 폭력 행위가 발생했다. 함께 있던 송언석 전 원내대표의 멱살도 잡은 것으로 전해진다.정 사무총장은 “당원과 국민 여러분께 실망하게 해 진심으로 송구하다”며 “이번 사태를 엄중하게 받아들이겠다. 이런 일이 다시 반복되지 않도록 당의 명예와 품위 훼손에 엄정하고 단호하게 대처하겠다”고 말했다. 또 “우리 당은 지금 원내대표의 리더십이 어느 때보다 절실하다”며 “흔들림 없이 대여 공세를 이끌어주길 요청드린다”고 했다.상임위 배정은 국민의힘 당헌에 규정된 원내대표의 권한이다. 국민의힘 당헌 제65조는 원내대표의 권한으로 ‘소속 국회의원의 상임위원회 등에 대한 배정’을 명확하게 규정하고 있다. 의원마다 이해관계에 따라 선호 상임위가 달라 원내지도부가 협의를 거치지만 최종 권한은 원내대표에게 있다.권 의원은 이날 언론을 통해 “원내대표께 큰 결례를 범했고 동료 의원들께도 죄송하다”며 “변명의 여지가 없는 제 불찰”이라고 했으나 징계안도 접수될 예정이다. 국민의힘 당원들과 일부 단체는 이날 중앙윤리위원회에 권 의원에 대한 징계요청안 제출을 예고했다.국민의힘 사무처 노동조합도 이날 긴급 성명을 통해 “상임위 배정에 대한 이견이 있었다면 대화와 당내 절차로 해결했어야 한다”며 “자신의 뜻이 받아들여지지 않았다는 이유로 원내대표의 멱살을 잡는 것은 책임 있는 국회의원의 자세가 아니다”고 지적했다.이어 “국민의힘에서 상상조차 하기 어려운 행태를 보인 해당 재선 의원은 자기 잘못을 깊이 성찰하고, 열 번이라도 국민과 당원에게 사죄해야 한다”며 “항의는 권리지만, 폭력은 잘못이다”라고 비판했다.