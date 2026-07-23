정점에서 위기 맞은 오세훈… “정치 재판” 힘 싣는 국힘

吳, 당분간 정치 입지 위축 불가피

나경원 “항소심에서 뒤집어 주길”

당 내부에선 ‘생환’ 가능성에 기대﻿



與 “보궐선거 적극 고민” 기대 확산

일각에선 ‘정원오 재도전’까지 거론

이미지 확대 오세훈, 지역아동센터 방문 오세훈 서울시장이 23일 ‘서울아이 든든한끼’ 사업 현장 점검을 위해 서대문구 구립가재울지역아동센터를 방문해 아이들에게 손을 들어 인사하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 오세훈, 지역아동센터 방문 오세훈 서울시장이 23일 ‘서울아이 든든한끼’ 사업 현장 점검을 위해 서대문구 구립가재울지역아동센터를 방문해 아이들에게 손을 들어 인사하고 있다.

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세줄 요약 오세훈 서울시장이 정치자금법 위반 사건 1심에서 벌금 1000만원을 선고받으면서 보수 야권이 흔들렸다. 국민의힘은 정치 기소·정치 재판이라며 방어에 나섰고, 오 시장의 당내 입지도 당분간 위축될 전망이다. 오세훈 1심 벌금 1000만원 선고, 정치적 타격

국민의힘, 정치 기소·정치 재판 주장하며 엄호

항소심 준비로 당내 지도체제 논란 장기화 전망

2026-07-24 5면

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주요 대권 주자인 오세훈 서울시장이 정치자금법 위반 사건 1심에서 벌금 1000만원을 선고받으면서 보수 야권이 술렁이고 있다. 국민의힘에서는 오 시장이 사법리스크를 털어낼 것이란 기대가 많지만 5선 성공으로 한껏 커졌던 오 시장의 정치적 입지는 당분간 위축이 불가피할 전망이다.국민의힘에선 23일에도 이재명 정부의 ‘야당 탄압 정치 수사’를 규탄하며 오 시장에게 힘을 싣는 발언이 이어졌다. 오 시장이 여론조사비를 대납했다는 혐의를 받는 2021년 서울시장 보궐선거의 경선 경쟁자였던 나경원 의원은 국회 기자회견에서 “6년 전의 당내 경선 사건을 지금 재판하는 것 자체가 명백한 정치 기소, 정치 재판”이라며 “야당의 씨를 말리려는 과속·졸속 수사와 뒤늦은 파묘, 이미 종결된 죽은 사건도 되살리는 좀비 수사가 계속되고 있다”고 지적했다.오 시장은 계엄과 탄핵, 대선 패배 직후라는 최악의 조건에서 치러진 지난 6·3 지방선거에서 독자 생존하며 당내 정치적 위상이 대폭 강화됐다. 최근 연일 식사 정치와 포럼 정치 등으로 의원들과 접촉면을 적극적으로 넓히며 장동혁 대표의 리더십 부재를 사실상 대신하는 지도자 역할을 하고 있다는 평가도 받았다.하지만 전날 선고로 오 시장은 당분간 항소심 준비에 힘을 쏟게 되면서 국민의힘 지도체제 논란도 장기화할 전망이다. 아울러 국민의힘의 향후 당권과 보수 진영 패권 경쟁에도 영향이 불가피할 것으로 보인다. 일각에선 오 시장의 정치적 불확실성이 커지며 다른 보수 잠룡인 한동훈 무소속 의원의 입지가 상대적으로 넓어질 수 있다는 분석도 나온다.다만 당내에선 오 시장의 ‘생환’ 가능성에 기대를 걸고 있다. 국민의힘의 한 3선 의원은 “상급심에서 생환 가능성이 훨씬 높은데 이런 상황에서 장동혁이나 한동훈이 섣불리 나서면 오히려 역풍을 맞을 수 있다”고 말했다. 한 초선 의원은 “오 시장이 오히려 광폭행보로 당내 의원들과 스킨십을 늘리길 기대한다”고도 했다.반면 여권은 서울시장 보궐선거에 대한 기대가 확산하는 분위기다. 지난 지방선거에서 서울시장 경선에 나갔던 박주민 더불어민주당 의원은 이날 라디오 출연에서 “보궐 선거가 생긴다면 그 부분에 대해서 적극적으로 고민하겠다”고 말했다. 여권 일각에서는 박 의원 외에도 지난 선거에서 오 시장에게 패배한 정원오 전 서울 성동구청장의 재도전 가능성까지 벌써 거론된다.