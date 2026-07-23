“檢개혁 완수” “당정 일치”… 與당권주자, 지역 돌며 ‘프레임戰’

김민석, 강원지사 만나 ‘원팀’ 강조

송영길 , 경기서 “당청 갈등 끝내야”

정청래, 호남서 “7월 내 수사권 폐지”

이미지 확대 더불어민주당 당권 주자들이 8·17 전당대회 예비경선 결과 발표 날인 23일 국회 본관 로텐더홀 계단에서 진행된 ‘민생외면 입법방해 국민의힘 규탄대회’에 나란히 참석해 구호를 외치고 있다. 두 번째 줄 왼쪽부터 송영길 의원·김민석 전 국무총리·정청래 전 대표.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 당권 주자들이 8·17 전당대회 예비경선 결과 발표 날인 23일 국회 본관 로텐더홀 계단에서 진행된 ‘민생외면 입법방해 국민의힘 규탄대회’에 나란히 참석해 구호를 외치고 있다. 두 번째 줄 왼쪽부터 송영길 의원·김민석 전 국무총리·정청래 전 대표.

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세줄 요약 민주당 8·17 전당대회 예비경선 뒤 당권 주자들이 강원·호남·경기를 찾아 표심 경쟁을 벌였다. 김민석은 당정 일치와 원팀을, 송영길은 부동산 공급을, 정청래는 검찰개혁 완수를 앞세웠다. 당권 주자들, 예비경선 뒤 지역 순회 표심 경쟁

김민석, 당정 일치·원팀 강조하며 강원 공략

송영길·정청래, 부동산·검찰개혁으로 차별화

2026-07-24 4면

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더불어민주당 8·17 전당대회 예비경선 결과가 발표된 23일 당권 주자들은 각각 강원, 호남, 경기를 찾아 표심 잡기에 나섰다. 김민석 전 국무총리와 송영길 의원은 ‘당정 일치’를, 선명한 개혁을 강조하는 정청래 전 대표는 ‘검찰개혁 완수’를 강조했다.김 전 총리는 이날 강원도청을 찾아 우상호 강원지사를 면담하고 강원 지역 기자단과 간담회를 진행했다. 김 전 총리는 총리 시절 이재명 정부 청와대 정무수석을 지낸 우 지사와의 인연을 내세우며 ‘원팀’ 중요성을 강조했다.김 전 총리는 “우 지사는 좋은 파트너였고 정무수석 시절 저와도 합이 잘 맞았다”며 “제가 대통령의 국정 파트너로서 가장 좋은 조건을 갖췄고, 2년 후 총선을 안정적으로 이끄는 데도 가장 준비된 후보”라고 말했다. 이어 “전당대회가 끝나면 바로 시작하려고 준비하는 일들이 있는데 그 중 첫 번째가 메가프로젝트와 지방주도 성장 지원”이라며 “중요한 것은 당과 함께 그 세부 그림을 그려가는 것”이라고 했다.송 의원은 경기도의회에서 열린 민주당 의원총회에 참석해 “자그마한 일로 당·청 갈등이 발생해서 전 언론에 당 대표와 대통령의 갈등이 보도되는 비정상적 상황을 중단시키겠다”며 정 전 대표를 겨냥했다. 가장 시급한 문제로 부동산을 꼽은 송 의원은 “세금으로 접근하면 안 되고 공급을 확보해야 한다”면서 “올해 서울의 경우 공급 절벽이 예상되는데 이런 상황에서는 다가오는 총선이 쉽지 않다”고 했다. 그러면서 “닥치고 부동산 공급이 필요한데 제가 당 대표가 되면 주택법을 개정해서 모듈러 주택을 일상화시켜서 공급 기간을 최대한 단축하겠다”고 했다.반면 정 전 대표는 전남광주통합특별시의회 광주청사에서 기자회견을 열고 “빠르면 7월 안에 보완수사권 전면 폐지를 하겠다”는 입장을 밝혔다. 이어 “아무리 늦어도 8·17 전당대회 이전까지는 통과시키도록 노력하겠다. 최악의 경우에는 8월 안에 어떻게든 전면 폐지하도록 안간힘을 쓰겠다”고 했다.정 전 대표는 또 3대 메가 프로젝트 추진과 관련해 “약속을 했는데 10년 후, 20년 후에 완공된다면 별 의미가 없다”며 “당정청이 원팀이 돼 정주 여건 조성 등 예산 지원과 법령 개정을 해야 한다. 그렇게 하겠다”며 호남 민심에 구애했다.정 전 대표는 미디어토마토가 20~21일 양일간 진행한 차기 당대표 1순위 선호도 조사(ARS, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)에서 33.7%로 김 전 총리(22.0%)를 10% 포인트 넘게 따돌린 것으로 나오자, 페이스북에 “여론조사는 추세가 중요하다”고 썼다.한편 최고위원 후보로 나선 박선원 의원은 ‘신천지 개입 의혹’과 관련해 기자회견을 열고 “종교 조직이 정당 가입 목표를 할당하고, 특정 후보에게 투표하도록 지시하고 투표 여부까지 확인·관리했다면 이야기는 전혀 달라진다”며 “개입 의혹은 여야 가리지 않고 철저히 밝혀야 한다”고 했다.