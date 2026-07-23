與지도부 ‘보완수사권 폐지’ 속도전… ‘신중론’ 의원들은 토론회

한병도 “檢개혁 완성, 李의 지향점”

이르면 30일 본회의 처리 가능성

일각 “예외 인정 ‘반개혁’으로 몰려”

이미지 확대 더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표가 23일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 2026.7.23.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표가 23일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 2026.7.23.

연합뉴스

세줄 요약 민주당 지도부가 검찰 보완수사권 전면 폐지 방침을 굳히고 형사소송법 개정에 속도를 냈다. 이르면 30일 본회의 처리 가능성도 거론된다. 그러나 피해자 권리 구제 공백과 수사 혼선 우려가 커 당내에서는 일부 예외를 두자는 신중론도 이어지고 있다. 보완수사권 전면 폐지 방침 확정

형사소송법 개정 작업 속도전 돌입

피해자 권리 공백 우려와 신중론

2026-07-24 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당이 검찰의 보완수사권을 전면 폐지하는 쪽으로 방침을 정하고 형사소송법 개정 작업에 속도를 내고 있지만 전면 폐지에 따른 부작용을 우려하는 당내 목소리도 여전하다. 당 지도부는 법안 처리 시점을 못박진 않았지만 이르면 30일 본회의 처리 가능성도 제기된다.한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 23일 국회에서 열린 정책조정회의에서 “수사·기소 분리를 통한 검찰개혁 완성은 이재명 대통령이 늘 강조한 지향점이자 국민주권정부의 확고한 국정과제”라고 밝혔다. “검사는 수사하지 않는다”는 전날 발언과 같은 맥락으로 보완수사권 폐지 방침에 쐐기를 박았다는 해석이 나왔다.국회 법제사법위원회도 이날 소위원회를 열고 보완수사권 폐지 시 우려되는 수사 공백 방지를 집중 논의하는 등 형소법 조문 개정 작업에 본격 돌입했다.당내에선 24일 의원총회에서 사회적 약자 보호 방안을 담은 형소법 개정안을 당론 채택한 뒤 법사위를 거쳐 오는 30일 본회의에서 처리하는 방안도 거론된다. ‘2차 종합특검법 개정안’ 필리버스터(무제한 토론) 종결 표결에 협조한 조국혁신당은 민주당을 향해 이달 내 처리를 압박하고 있다. 다만 심사가 지연될 경우 다음달 5일 본회의에서 처리할 가능성도 있다.민주당 지도부가 속도전에 돌입했지만 보완수사권 전면 폐지 시 피해자 권리 구제에 공백이 생길 수 있다는 목소리는 여전하다. 보완수사권 일부 예외를 인정하는 내용의 형소법 개정안을 대표발의한 홍기원 의원은 ‘피해자가 바라보는 바람직한 형소법 개정 방향 토론회’에서 “검사에게 수사권을 조금이라도 남기면 반개혁·반민주로 비난받는 현실이 몹시 안타깝다”며 “피해자가 원하면 검사가 수사에 관여해 점검할 수 있는 방안을 지도부와 법사위 간사에게 제안했다”고 말했다.법사위 여당 간사인 김승원 의원은 홍 의원의 이같은 제안에 대해 기자들과 만나 “수사 실명제와 책임제가 그런 방안”이라며 “(법안) 축조 심사할 때도 그렇게 할 수 있도록 논의할 예정”이라고 말했다.