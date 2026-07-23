[포토] ‘26표 차 승부’ 부산시의원 선거 재검표

세줄 요약 6·3 지방선거 부산시의원 북구1 선거구에서 26표 차로 패한 문영남 후보가 당선무효 소청을 제기해 재검표가 진행됐다. 무효표 판정 검증이 충분하지 않았고 무효표 비율도 높다는 주장이 쟁점이다. 결과는 이날 늦게 나올 전망이다. 26표 차 부산시의원 북구1 선거구 재검표 진행

문영남 후보, 무효표 검증 부족 이유로 소청 제기

재검표 결과 뒤 선관위 소청심사 및 최종 결정

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6·3 지방선거에서 26표 차로 당락이 갈린 부산시의원 북구1 선거구에 대한 재검표가 23일 진행돼 그 결과가 주목된다.부산시선거관리위원회는 이날 오후 1시 30분부터 시선관위 대회의실에서 부산시의원 북구1 선거구에 출마했던 더불어민주당 문영남 후보가 제기한 당선무효 소청으로 재검표를 진행한다.6·3 지방선거 당시 개표 결과 문 후보는 1만9천325표(49.96%)를 얻어 1만9천351표(50.03%)를 획득한 국민의힘 강영두 후보에게 패했다.북구1 선거구의 총투표수는 4만97표이고, 이 가운데 무효표가 1천421표로 집계됐다.문 후보 측은 무효표 판정에 대한 추가 검증이 충분히 이뤄지지 않았고, 무효표 비율이 다른 선거구보다 상대적으로 높다는 이유로 당선무효 소청을 제기한 것으로 알려졌다.재검표는 투표지를 사람이 직접 확인하는 수개표 방식으로 진행되고, 재검표에 드는 비용은 소청을 제기한 문 후보가 부담한다.재검표에는 검증사무원 48명이 투입되고, 재검표 결과는 이날 오후 늦게 나올 전망이다.시선관위는 이날 재검표 결과를 바탕으로 조만간 소청심사를 거쳐 이번 선거 결과에 관해 결정할 예정이다.