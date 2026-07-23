유시민 “대통령, 지난 1년 해온 방식으론 목표 못 이뤄”

재건축론, 필패론 등 연일 비판 쏟아내는 유시민

“지지층 소망 어긋나며 정치적 기반 무너질 수도”

어물전 썩은 내 표현엔 “일반론적인 대답 한 것”

‘뉴이재명 수장’ 발언엔 “모두 곤란해진다는 것”

“당 대표가 부하 아닌 것 인정하면 문제 없어”

이미지 확대 유시민 작가. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 유시민 작가. 뉴시스

세줄 요약 유시민 작가는 이재명 대통령이 지난 1년간 해온 방식으로는 정치적 양극화를 완화하고 국민적 합의를 이끄는 목표를 달성하기 어렵다고 봤다. 검찰개혁 비판과 당 대표 선출 관여 논란도 거론하며, 공적 관계는 가능해도 별도 만남은 없다고 했다. 중도·통합 노선 실현 가능성에 의문 제기

검찰개혁 비판과 친명계 반발 재차 설명

전당대회 개입 논란과 만남 거절 입장

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이재명 대통령의 중도·통합 노선을 비판하며 ‘재건축론’·‘필패론’을 언급한 유시민 작가는 23일 대통령이 지난 1년 간 해온 방식으로는 목표를 이룰 수 없다고 했다.유 작가는 이날 MBC ‘뉴스하이킥’에서 “대통령이 정치적 양극화를 완화하고 국민적 합의가 높은 수준에서 이뤄지도록 국가를 운영하려는 의지를 가졌다고 추측한다”며 “내가 가진 문제의식은 과연 대통령이 지난 1년간 해온 방식으로 그것을 할 수 있을까 물었을 때 ‘아니다’라는 것”이라고 말했다.유 작가는 이어 “오히려 검찰 독재에서 정치인 이재명을 구해줬던 국민의 요구, 지지층의 소망과 어긋나면서 자신의 정치적 기반을 무너뜨리고 본인이 생각하는 통합의 정치를 이루지 못한 채 시도하지 않은 것만 못한 결과가 나올 수도 있다”고 했다.유 작가가 이 대통령의 검찰개혁 기조 등을 비판하며 ‘어물전 썩은 내’라는 표현을 썼다가 친명(친이재명)계의 반발을 산 것과 관련해선 “일반론적인 대답을 한 것이다. 그런데 이것을 ‘이재명 정부에서 썩은 냄새가 난다’고 제가 말한 것처럼 했다”고 설명했다. 또 ‘뉴이재명’(지난 대선 기점으로 민주당에 새로 유입된 지지자) 세력의 수장이 이 대통령일 가능성이 높다는 발언에 대해선 “대통령이 계파의 수장처럼 행동하고 있기 때문에 그렇게 하면 모두가 곤란해진다는 얘기를 한 것”이라고 했다.유 작가는 더불어민주당 8·17 전당대회를 두고는 “대통령이 특정한 후보가 되기를 원하고 있다. 대통령이 ‘픽’한 후보가 (대표가) 되거나 대통령이 원하지 않았던 후보가 되거나 둘 중 하나”라고 말했다. 그러면서 “대통령이 당 대표가 부하가 아닌 것을 인정하고 직업 공무원과 호흡을 맞춰서 하듯이 하면 아무 문제 없을 것”이라고 했다.‘청와대에서 조언을 구한다고 만남을 요청한다면 응할 생각인지’를 묻는 질문엔 “만날 생각이 없다. 공적인 관계로 충분하다고 본다”고 답했다.