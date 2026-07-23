‘부정선거’ 강연하다 쓰러진 민경욱, 안부 전했다…“죽은 줄 알았다”

16일 의식 되찾아…“아직 중환자실”

이미지 확대 서울 강남역 일대에서 지난 1년간 부정선거를 주장하며 불법집회를 이어온 4·15부정선거국민투쟁본부(국투본) 대표인 민경욱 전 미래통합당 의원이 5일 오전 집시법과 감염병예방법 위반 혐의로 경찰 조사를 받기위해 서초구 서초경찰서 앞에서 출석 전 발언을 하고 있다. 2021.10.5 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 서울 강남역 일대에서 지난 1년간 부정선거를 주장하며 불법집회를 이어온 4·15부정선거국민투쟁본부(국투본) 대표인 민경욱 전 미래통합당 의원이 5일 오전 집시법과 감염병예방법 위반 혐의로 경찰 조사를 받기위해 서초구 서초경찰서 앞에서 출석 전 발언을 하고 있다. 2021.10.5 뉴스1

세줄 요약 부정선거를 주제로 강연하던 민경욱 전 의원이 의식을 잃고 쓰러진 뒤 뇌출혈 수술을 받고 회복 중이다. 그는 1주일 만에 SNS에 글을 올려 “죽는 줄 알았다”고 전하며 서울대병원 중환자실에 있다고 밝혔다. 부정선거 강연 중 민경욱 전 의원 쓰러짐

뇌출혈 수술 뒤 이틀 만에 의식 회복

1주일 뒤 SNS로 중환자실 근황 전함

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부정선거를 주제로 강연을 하던 중 의식을 잃고 쓰러졌던 민경욱 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원이 의식을 찾은 지 1주일 만에 안부를 전했다.민 전 의원은 23일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS)에 글을 올려 “지난번엔 죽는 줄 알았는데 이번에는 죽은 줄 알았다”면서 “아직까지 서울대 의대(서울대병원) 중환자실에 있다”고 밝혔다.이어 자신의 SNS에 부정선거와 관련된 게시물 여러 개를 올렸다. 그가 말한 ‘지난번’은 2022년 3월 코로나19와 폐렴에 동시 감염돼 중환자실에 입원했던 상황을 가리키는 것으로 보인다.앞서 민 전 의원은 지난 14일 서울 종로구 한국기독교회관에서 열린 제11회 고신애국지도자연합 서울 포럼에 연사로 나서 ‘부정선거와 기독교인의 소명’을 주제로 강연을 한 뒤 참석자들과 질의응답을 이어가던 중 갑자기 몸에 이상을 보이며 단상 뒤로 쓰러졌다.강연 참석자들이 민 전 의원에게 심폐소생술 등 응급조치에 나섰고, 병원으로 이송돼 뇌출혈 진단을 받고 수술을 받았다. 이어 이틀 뒤 의식을 회복했다.민 전 의원의 글에 민 전 의원과 같은 방송기자 출신인 이진숙 국민의힘 의원이 댓글을 달아 “잘 회복돼 기쁘다. 빨리 퇴원해서 왕성하게 활동하시기 바란다”라며 쾌유를 빌었다.