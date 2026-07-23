‘부정선거’ 강연하다 쓰러진 민경욱, 안부 전했다…“죽은 줄 알았다”

16일 의식 되찾아…“아직 중환자실”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서울 강남역 일대에서 지난 1년간 부정선거를 주장하며 불법집회를 이어온 4·15부정선거국민투쟁본부(국투본) 대표인 민경욱 전 미래통합당 의원이 5일 오전 집시법과 감염병예방법 위반 혐의로 경찰 조사를 받기위해 서초구 서초경찰서 앞에서 출석 전 발언을 하고 있다. 2021.10.5 뉴스1
부정선거를 주제로 강연을 하던 중 의식을 잃고 쓰러졌던 민경욱 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원이 의식을 찾은 지 1주일 만에 안부를 전했다.
민 전 의원은 23일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS)에 글을 올려 “지난번엔 죽는 줄 알았는데 이번에는 죽은 줄 알았다”면서 “아직까지 서울대 의대(서울대병원) 중환자실에 있다”고 밝혔다.
이어 자신의 SNS에 부정선거와 관련된 게시물 여러 개를 올렸다. 그가 말한 ‘지난번’은 2022년 3월 코로나19와 폐렴에 동시 감염돼 중환자실에 입원했던 상황을 가리키는 것으로 보인다.
앞서 민 전 의원은 지난 14일 서울 종로구 한국기독교회관에서 열린 제11회 고신애국지도자연합 서울 포럼에 연사로 나서 ‘부정선거와 기독교인의 소명’을 주제로 강연을 한 뒤 참석자들과 질의응답을 이어가던 중 갑자기 몸에 이상을 보이며 단상 뒤로 쓰러졌다.
강연 참석자들이 민 전 의원에게 심폐소생술 등 응급조치에 나섰고, 병원으로 이송돼 뇌출혈 진단을 받고 수술을 받았다. 이어 이틀 뒤 의식을 회복했다.
민 전 의원의 글에 민 전 의원과 같은 방송기자 출신인 이진숙 국민의힘 의원이 댓글을 달아 “잘 회복돼 기쁘다. 빨리 퇴원해서 왕성하게 활동하시기 바란다”라며 쾌유를 빌었다.
세줄 요약
- 부정선거 강연 중 민경욱 전 의원 쓰러짐
- 뇌출혈 수술 뒤 이틀 만에 의식 회복
- 1주일 뒤 SNS로 중환자실 근황 전함
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지