이 대통령 “주택 공급 한계 뚜렷…‘어디서’, ‘어떻게’가 마땅치 않다”

오전 10시부터 ‘부동산 정책 국민 대토론회’

“조세 제도, 공급 늘리기 위해 활용하는 건 예외적 상황”

“개인적 관계에 의해 빌려주는 것 국가 관여 쉽지 않아”

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(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 KBS에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 발언하고 있다. 2026.7.23

superdoo82@yna.co.kr

(끝)





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(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 발언하고 있다. 2026.7.23

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세줄 요약 이 대통령은 부동산 대토론회에서 주택 공급이 중요하지만 서울과 수도권에서 ‘어디서, 어떻게’ 공급할지가 어렵다며 한계를 언급했다. 조세와 금융 정책의 개입 범위도 논쟁적이라며, 청년·신혼부부·다자녀 가구 배려 필요성을 강조했다. 주택 공급 필요성 인정, 현실적 부지 한계 지적

조세·금융 개입 범위 두고 정당성 논쟁 언급

청년·신혼부부·다자녀 가구 배려 필요성 강조

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이재명 대통령은 23일 주택 공급과 관련해 “공급을 늘리면 해결이 되는데 문제는 ‘어디서’, ‘어떻게’가 마땅치 않다”며 “공급에 한계가 뚜렷하다”고 말했다.이 대통령은 이날 오전 10시부터 KBS별관에서 열린 ‘부동산정책 국민 대토론회’를 주재하고 모두 발언에서 “객관적 수치로 봤을 때 부동산의 가격, 비중, 이런 게 전 세계에서 아마 가장 높은 쪽에 속하지 않을까 싶다”며 이처럼 말했다.이 대통령은 주택 공급이 매우 중요하다면서도 어려움을 털어놨다. 이 대통령은 “과거에 수도권이 계속 팽창할 때는 그린벨트를 풀어서 대규모 주택단지를 만들거나 신도시를 만들면서 문제를 해결해왔는데 이제는 서울의 어딘가 우리가 택지 개발을 해보려고 찾아보면 거의 찾기가 어렵다”고 말했다. 이어 “또 인근 주민들은 ‘왜 좋은 땅을 훼손하려고 그러냐’ 이렇게 반대하고, 또 일부에서는 ‘왜 있는 땅을 놀리느냐. 거기라도 훼손해서 집을 지어야지’ 이런 입장도 있다”고 덧붙였다.이 대통령은 부동산 조세 제도와 관련해 “특정 영역의 수요를 억제하기 위해 또는 공급을 늘리기 위해 활용하는 건 약간 예외적인 상황”이라고 지적했다. 그러면서 “조세를 통해 수요 공급에 관여하는 것이 과연 정당한가, 또 어느 정도 개입하는 게 온당한가 이런 논쟁도 있을 것 같다”고 했다.부동산 금융 정책과 관련해 “개인적 관계에 의해 빌려주거나 이런 것을 국가가 관여하기는 쉽지 않다”고 말했다. 그러면서 “금융은 반쯤은 공적인 것”이라며 “이것을 누가 쓸 것이냐 누구에게 그 금융을 활용할 기회를 줄 것이냐는 결국 정책의 문제로 치환될 수 있을 것”이라고 했다.이 대통령은 이날 토론회에 앞서 각 부처에서 진행한 주제별 토론회 결과를 보고받았다며 그 내용을 설명했다. 이 대통령은 “과거에는 부동산이 당연히 주택을 포함해 돈을 버는 수단이다, 또는 사람이 사는 게 주된 목적이다 여기에서 돈을 버는 투자 또는 나쁘게 이야기하면 투기용으로 쓰는 게 정당하다가 많았다”고 했다. 이어 “이번에는 보니까 투자 수단이라기보다는 쾌적한 삶의 보금자리라는 측면이 많이 강조되는 것 같다”고 밝혔다. 또 청년과 신혼부부, 다자녀 가구에 대한 특별한 배려가 필요하다는 의견이 많이 늘었다고 소개했다.이 대통령은 이날 국민과의 토론회에서 나온 의견들에 대해 다수결에 의해 부동산 정책을 결정하진 않겠다고 말했다. 이 대통령은 “최대한 많은 분들의 의견을 모으고 조정할 필요가 있겠다”며 “조세 제도는 법률상 언제까지 내야 한다고 돼 있어 시한 때문에 지금 좀 쫓기긴 하는데 오늘 이야기를 하다 조금 부족하면 총리께서 그사이에 한 번 더 이야기를 해봤으면 좋겠다”고 밝혔다.이날 토론회에는 유튜버와 부동산·맘카페 회원, 관련 시민단체와 공인중개사, 금융기관 종사자, 언론인과 교수 등 모두 140여명이 참석했다. 한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장 등 정부 관계자도 함께했다.