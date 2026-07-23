전남광주특별시의회, 800조 반도체 클러스터 이끌 ‘특위’ 구성

반도체 지원 상설특위 출범…김성일 위원장·한귀례 부위원장 선출

의회차원 총력 지원 체계 구축…용수·전력·인력·정주여건 등 지원

이미지 확대 전남광주통합특별시의회가 23일 호남권 반도체클러스터 조성 사업을 지원하기 위한 ‘반도체 클러스터 조성 지원 상설특별위원회’를 구성, 본격적인 활동에 들어갔다. 전남광주통합특별시의회 제공 닫기 이미지 확대 보기 전남광주통합특별시의회가 23일 호남권 반도체클러스터 조성 사업을 지원하기 위한 ‘반도체 클러스터 조성 지원 상설특별위원회’를 구성, 본격적인 활동에 들어갔다. 전남광주통합특별시의회 제공

세줄 요약 전남광주특별시의회가 800조 원 규모의 호남권 반도체 클러스터 조성 사업을 지원할 상설특별위원회를 구성했다. 김성일 의원이 위원장, 한귀례 의원이 부위원장을 맡았고, 산업단지·군공항 이전·교통·용수·전력 등 현안을 종합 조율할 계획이다. 800조 반도체 클러스터 지원 상설특위 출범

김성일 위원장·한귀례 부위원장 선출

산단·군공항·교통·전력 등 종합 조율

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전남광주통합특별시의회가 800조 원 규모의 호남권 반도체클러스터 조성 사업을 지원하기 위한 ‘반도체 클러스터 조성 지원 상설특별위원회’(이하 반도체 특위)를 구성하고 본격적인 활동을 시작했다.특별시의회는 지난 22일 열린 제2회 임시회 2차 본회의에서 ‘반도체 특위 위원 선임의 건’을 통과시키고, 위원장에 김성일 의원(해남 1) 그리고 부위원장에 한귀례(광산 1) 의원을 각각 선출했다.반도체 특위는 15명의 의원으로 구성됐으며, 사안의 중대성과 활동 영역의 방대함을 감안해 한시적으로 운영되는 기존 특위의 달리 ‘상설특별위원회’로 운영된다.이번 반도체 특위는 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 광주 군공항 부지에 800조 원을 투입해 반도체 팹 4기를 신축하는 초대형 프로젝트를 성공적으로 이끌기 위한 것이다. 특별시의회는 종합적인 대응 체계를 구축, 반도체 팹 건설의 조속한 완공을 위한 폭넓은 활동을 펼칠 예정이다.특별시의회는 이에 앞서 지난 1일 열린 첫 임시회에서 제1호 조례로 ‘글로벌 반도체 전략투자 지원 조례’를 의결한 데 이어, 송형곤 의장이 ‘반도체 전략투자 지원체계 구축 추진계획’을 1호로 결재하는 등 국가적 메가프로젝트 성공을 적극 지원해왔다.향후 반도체 특위는 산업단지 조성·군공항 이전·광역교통망, 용수, 전력, 전문인력 양성, 대규모 재정투자 및 기금운용, 정주 여건 마련 등 다양한 분야를 조율하는 ‘종합 특위’ 성격으로 운영될 전망이다.김성일 위원장은 “반도체 클러스터 조성 사업은 전남광주특별시의 미래가 걸린 메가 프로젝트”라며 “관련 상임위원회와 긴밀히 협력해 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 의회 차원의 역할을 다하겠다”고 강조했다.