“대원칙에 당내 이견 없어”… 보완수사권 전면 폐지 길 가는 與

기존 방침대로 돌파 가닥

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 검찰 개혁 완성에 대해 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 검찰 개혁 완성에 대해 발언하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 민주당이 검사의 보완수사권을 전면 폐지하겠다는 기존 방침을 다시 확인했다. 한병도 원내대표는 수사와 기소 분리의 대원칙에 당내 이견이 없다고 강조하며, 공소청 출범 전 논란을 정리하겠다는 뜻을 밝혔다. 보완수사권 전면 폐지 방침 재확인

수사·기소 분리 원칙에 이견 없다는 강조

법사위 개정안 검토와 조기 결론 추진

2026-07-23 8면

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한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 22일 검사의 보완수사권 폐지와 관련해 “(수사 기소 분리의) 대원칙에는 당내에 어떠한 이견도 없다”며 완전 폐지 원칙을 재확인했다. 최근 당내에서도 보완수사권 존치가 필요하다는 목소리가 쏟아졌지만 기존 방침대로 형사소송법 개정을 마무리 짓겠다고 공언한 것이다.한 대행은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “개혁에는 언제나 저항이 따른다. 작은 빈틈이라도 남긴다면 과거로 돌아가려는 힘도 작동한다”며 “여기서 멈추거나 타협한다면 검찰청의 간판만 공소청으로 바뀔 뿐 검찰 권력의 본질은 그대로 남게 된다”고 말했다.그는 “민주당의 원칙은 처음부터 한결같다. 수사는 수사기관이, 기소와 공소 유지는 공소청이 담당해야 한다”며 “‘검사는 수사하지 않는다’는 원칙이 수사와 기소를 분리하는 검찰개혁의 출발점이자 완성이다. 이 대원칙에는 당내에 어떠한 이견도 없다”고 강조했다.한 대행은 “논의는 충분히 무르익었다”며 “당의 총의를 하나로 모을 시점이 왔다”고도 했다. 한 대행의 발언은 최근 당내 반대 여론에도 불구하고 지도부의 의중은 보완수사권 전면 폐지 강행에 있다는 의미로 풀이된다.민주당은 전날 정책의원총회 등을 열어 당 안팎의 의견 수렴을 이어왔다. 특히 홍기원 의원 등이 보완수사권 일부 존치를 골자로 한 형소법 개정안을 별도로 발의하는 등 이견이 커지는 모습이었다. 이에 오는 10월 공소청·중대범죄수사청 출범을 앞두고 논란이 장기화하면 부정적 여론이 더 커질 수 있다고 보고 조기 결론 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 분석된다.강준현 수석대변인은 7월 국회 처리 가능성에 대해 “구체적인 시점은 논의한 바 없다”면서도 “다만 조속한 결론을 내려야겠다는 기조다. 그런 가능성도 배제할 수는 없다”고 답했다. 당론 채택과 관련해선 “당론 채택은 수정안이 마련되면 얼마든지 총의를 모을 수 있다”고 설명했다.한편 국회 법제사법위원회는 이날 법안심사제1소위를 열고 민주당 홍기원 의원과 서영교 의원, 국민의힘 정점식 원내대표가 각각 추가 발의한 형소법 개정안의 주요 내용을 검토했다. 1소위 위원장인 민주당 김승원 의원은 “내일 법안심사1소위를 개최해서 종합심사를 이어 나갈 예정”이라며 “개정안별 쟁점 심사를 계속할 수 있게 해서 대안 조문 마련에 중점을 두도록 하겠다”고 했다.또 법사위는 이날 미성년자 성매매 혐의를 받는 최영중 전 충북 청주시의원 통신영장 반려와 관련해 긴급 현안 질의를 가졌다. ‘장윤기 사건’을 계기로 보완수사권이 필요하다는 여론이 커진 가운데 경찰 수사에 검찰이 영장을 반려한 사례인 최 전 시의원 사건을 계기로 민주당이 역공에 나섰다는 해석도 나온다.