“장동혁 단순 비판, 징계 대상 아냐”… 국힘 윤리위 ‘표적 정치’ 논란 진화

세줄 요약 국민의힘 윤리위가 장동혁 대표를 향한 단순 비판 발언은 징계 대상이 아니라고 선을 그었다. 다만 반복적·조직적·지속적인 행위는 징계할 수 있다고 밝혀 친한계와 비주류 의원들에 대한 징계 가능성은 남겼다. 장동혁 비판 발언, 단순 비판은 징계 제외

반복적·조직적 행위는 징계 가능성 시사

친한계·비주류 의원 징계안 접수 상태

2026-07-23 8면

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국민의힘 중앙윤리위원회가 22일 장동혁 대표에 대한 단순한 비판 발언은 징계 대상이 아니라고 밝혔다. 장 대표가 윤리위를 통해 ‘징계 정치’를 시도한다는 지적에 진화에 나선 것이다. 다만 반복적·조직적·지속적인 행위는 징계 대상이 될 수 있다고 경고해 반장(반장동혁) 의원 등에 대한 징계 가능성을 열어놨다.윤리위(위원장 윤민우)는 이날 오전 전체회의를 열고 제소된 징계안에 대한 기준 설정과 안건 분류 논의를 진행했다. 윤리위는 징계안을 검토해 징계 절차 개시 여부를 결정한다. 이후 당사자 소명 등을 듣고 제명, 탈당권고, 당원권 정지, 경고 등의 징계를 의결할 수 있다.현재 윤리위에는 부산 북구갑 보궐선거에서 한동훈 무소속 의원을 지원한 친한계 의원들과 국회부의장 선출 당내 경선에 불복한 6선의 조경태 의원, 장 대표의 사퇴를 주장해 온 비주류 모임 ‘대안과미래’ 소속 의원들에 대한 징계안이 접수돼 있다.조 의원은 박덕흠 국회부의장과의 당내 경선에서 패배했으나 불복하고 여야 의원들을 대상으로 박 부의장 낙선을 요구했다. 실제 의장단 선출 본회의에서도 조 의원이 28표를 득표하도록 한 해당행위로 징계 가능성이 거론된다.한 의원의 보궐선거를 지원한 진종오 의원, 지역 조직과 공약 마련 등을 도운 친한계 의원들도 징계 가능성이 나온다.이와 관련해 윤용근 의원은 이날 KBS 라디오에서 “당 후보가 있는데 무소속 의원을 공식적으로 지원하고, 국회 보좌관을 보내서 선거 운동을 하는 건 명백한 해당행위”라며 “(윤리위 징계는) 당내 분열과 아무 상관이 없다”고 징계를 촉구했다.장 대표의 즉각 사퇴를 요구하다 징계안이 접수된 대안과미래는 이날 조찬 회동 후 간사인 이성권 의원이 “윤리위가 당 통합을 저해하고 분열과 갈등을 조장하는 징계 국면으로 진입하는 입구가 돼선 안 된다는 게 의원과 당원의 다수 의견이라고 믿고 있다”고 밝혔다.다만 당내에서는 윤리위가 당내 분란을 키워서는 안 된다는 지적이 계속되고 있다. 또 윤리위는 앞서 배현진 의원과 김종혁 전 최고위원 등 친한계 핵심 인물들에 대한 징계 결정이 법원의 제동으로 무산된 만큼 추가 징계 절차는 신중하게 진행하겠다는 방침이다. 장 대표는 윤리위의 무리한 징계 강행과 법원의 가처분 인용으로 정치적 타격을 입은 바 있다.