정치 野 국회 법사위 전체회의 불참 이지훈 기자 입력 2026-07-22 16:35 수정 2026-07-22 16:35 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/07/22/20260722500294 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 22일 국회에서 법제사법위원회 전체회의가 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 열리고 있다. 2026.7.22 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 22일 국회에서 법제사법위원회 전체회의가 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 열리고 있다. 2026.7.22 이지훈 기자 22일 국회에서 법제사법위원회 전체회의가 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 열리고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지