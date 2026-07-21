정청래 차량 파손에 ‘신천지 개입설’까지… 선 넘는 與전대

당권주자 간 설전 과열 양상

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 후보로 출마한 김민석(왼쪽부터) 전 국무총리, 정청래 전 대표, 송영길 의원이 21일 서울 중구 서울시의회에서 열린 당대표 후보자 초청 간담회에서 기념촬영을 마친 뒤 환하게 웃으며 대화하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 후보로 출마한 김민석(왼쪽부터) 전 국무총리, 정청래 전 대표, 송영길 의원이 21일 서울 중구 서울시의회에서 열린 당대표 후보자 초청 간담회에서 기념촬영을 마친 뒤 환하게 웃으며 대화하고 있다.

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세줄 요약 정청래 전 대표가 탄 차량이 파손되며 민주당 전당대회 과열 양상이 심해졌다. 김민석 전 총리는 유감을 표했고, 정 전 대표는 경찰 수사를 의뢰했다. 김 전 총리는 신천지 개입설을 거론했지만 정 전 대표는 허위라며 법적 대응을 경고했다. 정청래 차량 파손, 전대 폭력 논란 확산

신천지 개입설 공방, 후보들 정면 충돌

민주당, 후보 기탁금 2000만원씩 인하

2026-07-22 5면

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더불어민주당 8·17 전당대회 당권 주자인 정청래 전 대표가 탑승한 차량이 파손되는 사건이 발생했다. 후보간 거친 설전이 오가는 가운데 일부 과격한 행동까지 빚어지면서 과열 양상이 좀처럼 사그라들지 않는 분위기다. 이런 와중에 ‘신천지 전당대회 개입설’까지 터져 나와 후보들이 공방을 벌였다.정 전 대표 측은 21일 “어제(20일) 오후 7시쯤 전당대회 예비경선 합동연설회 후 이동하는 후보 차량을 발, 도구 등을 이용해 가격해 차량이 파손되는 사건이 발생했다”며 “차량 내부에 탑승하고 있던 후보를 향한 위협, 폭력에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.﻿ 전날 사건으로 정 전 대표가 탑승했던 차량은 뒷쪽 문이 찌그러진 것으로 전해졌다. 정 전 대표는 기자들과 만나 “이동 중에 뭔가 쿵 하는 소리가 들렸다. 차가 약간 흔들려서 턱을 넘는 줄 알았다”며 “경찰에 수사를 의뢰했다”고 밝혔다. 이 소식에 김민석 전 총리는 “유감”이라며 “즉각 진상을 파악하고 재발 가능성을 없애야 한다“고 했다.전날 후보 합동연설회에서 입씨름을 벌인 후보들은 이날 서울시의회 당대표 후보 초청 간담회에서도 충돌했다. 김 전 총리는 간담회 직후 기자들과 만나 “반명(반이재명), 분열주의, 신천지의 비밀 3자 연합을 깨는 것이 이번 전대의 본질”이라며 “신천지 특검이 진행 안 된 점 같은 것들을 하나하나 짚어 가야 한다”고 주장했다. 올해 초 추진됐으나 무산된 신천지 특검을 고리로 정청래 지도부를 겨냥한 것이다.송영길 의원도 페이스북에 홍준표 전 대구시장과 점심을 함께 한 사진을 올리며 “(2022년) 대선 후 이만희 (신천지) 교주와 홍준표 선배가 직접 만나 나눈 충격적인 이야기를 들었다”며 신천지의 전대 개입설을 꺼냈다. 다만 그는 “몇 가지 크로스체크를 한 후 방송에서 이야기하도록 하겠다”고 말했다.반면 정 전 대표는 신천지 개입설과 관련해 “저와는 전혀 관련 없는 문제”라며 “가짜뉴스와 허위 조작 정보로 이미지를 덧씌운다면 강력한 법적 조치를 취하겠다”고 경고했다. 이날 오후 본회의 직후 기자들과 만난 자리에서도 “자꾸 신천지 이야기하면서 마치 저하고 관련 있는 것처럼 연기를 피운다”며 “신천지 특검을 안 한 건 특검을 여러 개 하다 보니 파견검사가 부족해 경찰에서 수사하는 걸로 당정청이 조율된 것”이라고 반박했다.이런 가운데 또 다른 당권 주자인 김보미 전 전남 강진군의회 의장은 간담회장에서 송 의원이 자신을 향해 고함을 질렀다며 공개 사과를 요구했다.한편 민주당 중앙당선거관리위원회는 당대표와 최고위원 후보자 기탁금을 각각 2000만원씩 인하하기로 결정했다. 앞서 민주당은 이번 전당대회 기탁금을 당대표 후보 1억원, 최고위원 후보 5000만원으로 정하고 원외 청년 후보에게만 50%를 감면해주기로 했다.