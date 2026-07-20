김혜경 여사 “해외 나가 보니 한국에 여러 가지 관심 많아 깜짝 놀라”

외국인 청년들과 노리개 제작 체험

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(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 김혜경 여사가 20일 서울 종로구 부암동 무계원 사랑채에서 코리아넷 명예 기자 및 해외 인플루언서 청년들과 함께 전통공예 노리개 제작 체험을 하고 있다. 2026.7.20 [청와대통신사진기자단]

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(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 김혜경 여사가 20일 서울 종로구 부암동 무계원 사랑채에서 코리아넷 명예 기자 및 해외 인플루언서 청년들과 함께 전통공예 노리개 제작 체험을 하고 있다. 2026.7.20 [청와대통신사진기자단]

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(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 김혜경 여사가 20일 서울 종로구 부암동 무계원 사랑채에서 외국인 청년들과 직접 만든 한국 전통공예 노리개를 들고 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.20 [청와대통신사진기자단]

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(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 김혜경 여사가 20일 서울 종로구 부암동 무계원 사랑채에서 외국인 청년들과 직접 만든 한국 전통공예 노리개를 들고 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.20 [청와대통신사진기자단]

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세줄 요약 김혜경 여사가 서울 부암동에서 코리아넷 명예 기자와 해외 인플루언서 청년들과 전통공예 노리개 제작을 체험했다. 한복 차림의 참가자들에게 직접 어울린다고 인사하고 소재도 골라주며 화기애애한 분위기를 이끌었다. 여사는 해외에서 한국 문화 관심이 크게 높아졌다고 느꼈다고 말했다. 부암동서 외국 청년들과 노리개 제작 체험

한복 어울림 칭찬하며 소재 직접 골라줘

해외서 높아진 한국 문화 관심에 놀라

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김혜경 여사가 20일 서울 종로구 부암동 무계원 사랑채에서 코리아넷 명예 기자 및 해외 인플루언서 청년들과 함께 전통공예 노리개 제작 체험을 하면서 한국 전통문화를 알렸다.노란색 치마와 저고리와 함께 은색 노리개를 착용한 김 여사는 한복 차림의 외국인 청년들에게 한 명 한 명 이름을 물으며 “한복이 너무 다 잘 어울리신다”며 인사말을 했다.전주희 한국공예디자인 문화진흥원 공예진흥본부장은 김 여사의 노리개를 가리켜 “여사님이 하고 계신 것과 비슷한 게 삼천주”라며 우주 전체를 의미하는 거라고 설명했다. 또 노리개에 대해 “여성 유일의 장신구다 보니 귀하고 천함을 따지지 않고 누구나 패용할 수 있는 노리개인데 재질에 따라 비싸냐 저렴하냐 차이가 있다”고 했다. 그러자 김 여사는 “알고 보면 더 재밌을 것 같다”며 공감했다.김 여사는 외국인 청년들에게 직접 소재를 골라주는 등 화기애애한 분위기를 보였다. 김 여사는 “다들 너무 잘 어울리고 예전엔 서양 사람들은 한국이 잘 안 어울린다는 편견이 있었는데 이제는 다 없어진 것 같다”고 극찬했다. 또 직접 만든 노리개에 대해 “순방 갈 때 차고 가야 할 것 같다”며 챙기기도 했다.김 여사는 “저도 가끔 해외를 나가 보면 예전에 비해 훨씬 더 한국 문화에 대한 관심이 높아진 것 같다”며 “K팝 또 TV 드라마 또 그 외에 한국 음식이라든지 여러 가지에 관심이 너무 많아 깜짝 놀란다. 또 한 두 해 전보다도 올해가 특별하게 더 그런 것 같다”고 말했다.이어 “노리개 하나를 만들어도 한국 문화에는 가족, 또 이웃에 대한 화목과 건강, 또 행복을 주는 그런 의미를 하나하나 다 담고 있어 그런 것들을 이런 시간에 만들면서 같이 이런저런 이야기를 하는 것도 참 재밌겠다는 생각이 든다”고 소감을 말했다.