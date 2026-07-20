이 대통령, 기획예산처 차관에 조용범 현 예산실장 임명

세줄 요약 이재명 대통령이 20일 기획예산처 차관에 조용범 현 예산실장을 임명했다. 조 신임 차관은 제주 출신으로 서울대 법대를 졸업하고 예산총괄과장, 대변인, 예산총괄심의관 등을 거친 예산·재정 전문가다. 청와대는 추경 통과와 재정집행 성과를 높이 평가했다. 조용범 예산실장, 기획예산처 차관 임명

예산·재정 핵심 보직 두루 거친 전문가

추경 통과·재정집행 성과로 평가

이미지 확대 신임 기획예산처 차관에 조용범 예산실장 신임 기획예산처 차관에 조용범 예산실장

(서울=연합뉴스) 청와대는 20일 이재명 대통령이 신임 기획예산처 차관에 조용범 기획예산처 예산실장을 임명했다고 전했다. 2026.7.20 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]

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(서울=연합뉴스) 청와대는 20일 이재명 대통령이 신임 기획예산처 차관에 조용범 기획예산처 예산실장을 임명했다고 전했다. 2026.7.20 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]

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이재명 대통령은 20일 신임 기획예산처 차관에 조용범(55) 현 기획예산처 예산실장을 임명했다.조 신임 차관은 제주 출신으로 서울대 법대를 졸업하고 기획재정부 예산총괄과장과 청와대 경제수석비서관실 선임행정관, 기획재정부 대변인, 예산총괄심의관 등을 두루 거쳤다.조 차관은 기획재정부 등의 핵심 보직을 두루 거친 예산·재정 분야 최고 전문가라는 게 청와대의 설명이다.강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑에서 “조 차관은 특히 올해 상반기 중동전쟁 위기 극복 추경을 최단 기간 내 통과시키고 재정집행 목표를 초과 달성하는 등 민생안정과 경기 회복에 기여한 것으로 평가받고 있다”고 말했다.이어 “예산·재정 전문성을 토대로 중장기 국가 발전전략을 수립하고 AI(인공지능) 등 미래 대응 전략 투자를 통해 대한민국 대도약을 뒷받침할 것으로 기대된다”고 밝혔다.