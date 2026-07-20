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이 대통령, 기획예산처 차관에 조용범 현 예산실장 임명

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-07-20 15:09
수정 2026-07-20 15:09
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세줄 요약
  • 조용범 예산실장, 기획예산처 차관 임명
  • 예산·재정 핵심 보직 두루 거친 전문가
  • 추경 통과·재정집행 성과로 평가
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신임 기획예산처 차관에 조용범 예산실장
신임 기획예산처 차관에 조용범 예산실장 신임 기획예산처 차관에 조용범 예산실장
(서울=연합뉴스) 청와대는 20일 이재명 대통령이 신임 기획예산처 차관에 조용범 기획예산처 예산실장을 임명했다고 전했다. 2026.7.20 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]
photo@yna.co.kr
(끝)


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>


이재명 대통령은 20일 신임 기획예산처 차관에 조용범(55) 현 기획예산처 예산실장을 임명했다.

조 신임 차관은 제주 출신으로 서울대 법대를 졸업하고 기획재정부 예산총괄과장과 청와대 경제수석비서관실 선임행정관, 기획재정부 대변인, 예산총괄심의관 등을 두루 거쳤다.

조 차관은 기획재정부 등의 핵심 보직을 두루 거친 예산·재정 분야 최고 전문가라는 게 청와대의 설명이다.

강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑에서 “조 차관은 특히 올해 상반기 중동전쟁 위기 극복 추경을 최단 기간 내 통과시키고 재정집행 목표를 초과 달성하는 등 민생안정과 경기 회복에 기여한 것으로 평가받고 있다”고 말했다.

이어 “예산·재정 전문성을 토대로 중장기 국가 발전전략을 수립하고 AI(인공지능) 등 미래 대응 전략 투자를 통해 대한민국 대도약을 뒷받침할 것으로 기대된다”고 밝혔다.
김진아 기자
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