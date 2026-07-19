국민의힘 “李 대통령 ‘기탁금 원상 복귀’, 가이드라인 하달한 당무개입”

李 대통령, 윤석열 전 대통령 향했던 발언 꺼내

“대통령, 특정 정당의 선거에 깊숙이 개입해”

“대통령 당무 개입으로 1인 사당 전락할 뿐”

이미지 확대 최보윤 국민의힘 수석대변인이 국회 소통관에서 논평을 하고 있다. 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 최보윤 국민의힘 수석대변인이 국회 소통관에서 논평을 하고 있다. 의원실 제공

세줄 요약 국민의힘은 이재명 대통령이 민주당 전당대회 기탁금 문제를 직접 언급하며 사실상 가이드라인을 내렸다며 당무개입이라고 비판했다. 과거 야당 시절 대통령의 당내 개입을 강하게 비난했던 점도 함께 거론하며, 지금의 발언은 자기모순이라고 지적했다. 이재명 대통령 기탁금 원상 복귀 발언 논란

국민의힘, 민주당 전당대회 당무개입 비판

과거 야당 시절 발언과의 자기모순 지적

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국민의힘이 이재명 대통령의 ‘기탁금 원상 복귀’ 발언에 “당 지도부를 향해 ‘내 뜻대로 룰을 바꾸라’고 압박하는 명백한 당무개입”이라고 19일 비판했다.최보윤 수석대변인은 이날 논평을 통해 “이재명 대통령이 더불어민주당 전당대회의 선거 기탁금 문제를 직접 거론하며 사실상의 가이드라인을 하달했다”고 지적했다.그는 “과거의 이재명 대표는 어땠나, 당 대표 시절 당시 여당의 당내 문제에 ‘노골적으로 깊숙이 개입했다’며 서슬 퍼런 비판을 쏟아낸 바 있다”고 했다.이는 2024년 1월 22일 윤석열 정부 당시 대통령실이 한동훈 국민의힘 비대위원장에게 사퇴를 요구했다는 논란이 일자, 당시 민주당 당 대표였던 이 대통령이 “대통령이 특정 정당의 선거, 총선에 이렇게 노골적으로 깊숙이 개입한 사례가 있었냐”며 반발한 것을 의미한다. 민주당은 대통령실의 당무 개입 정황이 명백히 드러났다며 법적 조치도 예고했었다.최 수석대변인은 “본인이 야당일 때 대통령의 한마디는 헌정 질서를 흔드는 불법 개입이고, 본인이 대통령이 되어 특정 후보를 구하겠다고 메시지를 던지는 것은 ‘정당한 당원의 소신’이라는 말이냐”고 지적했다.그는 “청와대는 ‘평당원으로서의 소신’이라며 변명하지만, 대한민국 국민 누구도 대통령을 일개 평당원으로 보지 않는다”며 “대통령이 당무에 감 놓아라 대추 놓아라 개입하기 시작하면 집권여당은 이 대통령 1인의 사당(私黨)으로 전락할 뿐”이라고 했다.이어 “끝으로 오늘의 이 대통령에게 과거 이 대표의 말을 그대로 돌려드린다. ‘대통령이 특정 정당의 선거에 이렇게 노골적으로 깊숙이 개입한 사례가 있었습니까?’”라고 했다.민주당이 8·17 전당대회를 앞두고 예비 경선 기탁금을 2000만원으로 올리자 이 대통령이 엑스(X)를 통해 “가능하다면 기탁금을 종전 수준으로 되돌리는 것을 고려해 보시면 어떨까 한다”고 했다.