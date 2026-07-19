與고민정 “부끄러운 정치는 하고 싶지 않았다” [당대표 후보 인터뷰]

TK 일정 이어 3박 4일 호남 방문

“계산 없이 옳은 길 가는 용기”

“여의도 정치 아닌 민생 정치”

유일한 40대 여성 후보 도전

이미지 확대 고민정(오른쪽) 더불어민주당 당대표 후보가 지난 17일 전북 부안군 계화면의 한 카페에서 청년 농업인, 여성 당원들과 간담회를 갖고 있다.

고민정 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 고민정(오른쪽) 더불어민주당 당대표 후보가 지난 17일 전북 부안군 계화면의 한 카페에서 청년 농업인, 여성 당원들과 간담회를 갖고 있다.

고민정 의원실 제공

이미지 확대 고민정(왼쪽) 더불어민주당 당대표 후보가 지난 17일 전북 부안군 계화면의 한 카페 앞에서 지지자와 악수하고 있다.

고민정 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 고민정(왼쪽) 더불어민주당 당대표 후보가 지난 17일 전북 부안군 계화면의 한 카페 앞에서 지지자와 악수하고 있다.

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“문제점이 있다는 걸 뻔히 알면서도 표 계산 때문에 할 말을 안 한다면 저 스스로한테 너무 부끄러운 일이다. 후회는 없다”고 했다.

이미지 확대 고민정 더불어민주당 당대표 후보가 지난 17일 전북 부안군 계화면의 한 카페에서 청년 농업인, 여성 당원들과의 간담회를 마치고 이동하고 있다.

고민정 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 고민정 더불어민주당 당대표 후보가 지난 17일 전북 부안군 계화면의 한 카페에서 청년 농업인, 여성 당원들과의 간담회를 마치고 이동하고 있다.

고민정 의원실 제공

세줄 요약 고민정 더불어민주당 당대표 후보는 부끄러운 정치는 하고 싶지 않다며, 유불리를 따지지 않고 옳다고 믿는 길을 가는 용기가 필요하다고 말했다. 호남을 돌며 여의도 정치보다 민생 정치를 원한다는 민심도 전했고, 40대의 가교 역할과 세대교체, 검찰 보완수사권에 대한 소신도 밝혔다. 부끄러운 정치 거부와 옳은 길 선택 강조

호남 민심 청취, 여의도 정치 비판과 민생 중시

40대 가교 역할·세대교체·소신 정치 주장

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고민정(기호 2번) 더불어민주당 당대표 후보는 “부끄러운 정치는 하고 싶지 않았다”며 “유불리를 따지지 않고 옳은 길이라고 생각하면 갈 수 있는 용기를 갖는 데 10년이 걸린 것 같다”고 밝혔다.고 후보는 지난 17일 전북 부안군의 한 카페에서 서울신문과 만나 “민주당 내 문제점을 지적하는 이유는 애정이 없으면 못 하는 것”이라며 이같이 말했다.‘젊은 민주당’, ‘하나 되는 민주당’을 외치며 당대표 선거에 출마한 고 후보는 지난 16일 후보 등록 후 3박 4일 일정으로 호남을 찾았다. 대구·경북 지역을 먼저 찾은 뒤 예비경선을 앞두고 호남 민심을 청취한 것이다. 그는 “지역을 다녀 보면 우리가 ‘여의도 정치’에 매몰돼 경주마처럼 달리고 있었다는 걸 느낀다”며 “다들 여의도 정치가 아닌 당장 내 삶을 변화시켜 줄 민생 정치를 원하신다”고 했다.유일한 40대 후보인 고 후보는 “40대는 윗세대의 민주주의, 아래 세대의 개인주의를 잘 이해하고 가교 역할을 할 수 있는데도 정치권에선 잃어버린 세대, 낀 세대”라며 “이렇게 호명되지 못하고 사라져버리지 않기를 간절히 원한다. 나라도 해봐야겠다는 생각”이라고 했다.이어 “민주당의 가장 두터운 지지 그룹은 40·50세대”라면서 “민주당의 가장 두터운 허리 세대가 4050임에도 불구하고 늘 당에서는 막내이고 바깥에서는 꼰대다. 그래서 이 정치권 안에서는 호명되지 못하고 있다”고 지적했다.경쟁 후보 중 30대인 김보미 후보가 세대교체를 들고나온 데 대해서도 “적극 지지한다”며 “다만 한 번의 외침으로 끝나면 안 된다. 젊은 세대가 86세대를 넘어서려면 오랫동안 힘든 길을 마다하지 않아야 한다”고 강조했다. 그러면서 “민주당의 공정을 찾기 위한 시작의 행보였으면 좋겠다”며 “그래야 민주당을 변화시킬 수 있다”고 덧붙였다.고 후보는 검찰 보완수사권과 관련해 ‘예외적 인정’을 주장하는 데 대해선 “정치인이 보호받기 위해서가 아니라 국민을 보호하기 위해서 정치를 하는 것이라면 그런 정도의 용기는 낼 수 있어야 된다”며 “결과적으로는 그게 안 받아들여질 수도 있다. 그러나 마지막까지 우리가 집권여당이기 때문에 문제점을 해소하는 데 총집중해야 한다”고 했다.이어고 후보는 또 “김대중, 노무현, 문재인 세 분의 전직 대통령들을 보더라도 늘 다수가 가는 길 그리고 성공이 보장된 길만 갔었더라면 국민들한테 존경받고 인정받는 대통령은 못 됐을 것”이라며 “민주당의 정신을 가진 정치인이라면 당연히 힘든 길이라고 해도 옳은 길이라고 한다면 뛰어들 수 있는 용기를 가져야 한다”고 했다.그러면서 “민주당이 바로 서는 게 우리가 이기는 길이 아니라 대한민국을 살리는 길이라고 생각하기 때문에 반드시 민주당은 성공시켜야 한다”며 “큰 사건 앞에서 멈칫하는 제 모습을 보면 기득권화·기성세대화되어 간다는 생각이 들었는데 당원들과의 만남은 ‘청년 고민정’을 다시 한번 생각하게 만들어줬다”고 덧붙였다.