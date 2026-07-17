장동혁은 올공, 정점식은 제헌절 행사…“역할 나눠 투트랙”

장동혁, 오후 올공 참정권 수호 집회로

정점식, 오전 제헌절 경축식 행사 참석

박성훈 “당대표·원내대표 어제도 만나”

지지층 규합·외연 확장 ‘투트랙’ 역할

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 15일 오후 전남광주통합특별시 서구 전남광주선거관리위원회 앞에서 열린 ‘선관위 해체 및 재선거를 요구하는 광주시민청년학생모임’ 집회에서 재선거를 촉구하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 장동혁 대표가 15일 오후 전남광주통합특별시 서구 전남광주선거관리위원회 앞에서 열린 ‘선관위 해체 및 재선거를 요구하는 광주시민청년학생모임’ 집회에서 재선거를 촉구하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 정점식 원내대표가 16일 국회에서 더불어민주당 원내지도부와 회담을 마친 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 정점식 원내대표가 16일 국회에서 더불어민주당 원내지도부와 회담을 마친 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 국민의힘 장동혁 대표는 제헌절 경축식에 불참하고 올림픽공원 집회를 찾았고, 정점식 원내대표는 국회 행사에 참석해 민주당의 국회 운영을 비판했다. 당은 이를 지지층 결집과 중도 확장을 위한 투트랙 전략이라고 설명했다. 장동혁, 제헌절 경축식 대신 올림픽공원 집회 참석

정점식, 국회 경축식 참석해 민주당 운영 비판

국민의힘, 지지층 결집과 중도 확장 투트랙 설명

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장동혁 국민의힘 대표는 제헌절인 17일 국회 제헌절 행사 대신 서울 송파구 올림픽공원 집회를 택했다. 반면 정점식 원내대표는 국회 제헌절 경축식에 참석해 더불어민주당의 국회 운영을 비판했다. 국민의힘은 두 사람의 엇갈린 행보를 두고 지지층 결집과 중도 확장을 위한 ‘역할 분담’이라고 설명했다.장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 제헌절 경축식에 참석하지 않고, 오후 서울 올림픽공원에서 열리는 참정권 수호 집회를 찾는다. 그는 전날 “제헌절 행사에 저는 참여하지 않겠다”며 “많은 분들이 왜 제1야당 대표가 매일 올림픽공원에 나가냐고 묻는데 제게 묻지 말고 올림픽공원에 가서 분노한 시민들께 직접 물어보라”고 했다.반면 정 원내대표는 제헌절 경축식에 참석했다. 그는 페이스북에 “우리가 오늘 기려야 하는 것은 제헌절이라는 껍데기가 아니라 토론과 합의의 제헌절 정신”이라고 했다. 조정식 국회의장이 ‘제헌절의 의미를 생각해 본다면 제헌절 전까지 원 구성이 완료돼야 한다’고 언급한 것을 두고는 “제헌절은 야당을 향한 최후통첩의 알리바이가 아니다”라고 지적했다.장 대표와 정 원내대표의 행보에 대해 국민의힘은 이를 ‘투트랙 전략’이라고 설명했다. 박성훈 수석대변인은 기자들과 만나 “당대표와 원내대표는 어제 저녁에도 만났다. 야당 추천 특검 추진이라는 방향성 아래 원내대표는 원내 전략을 맡고 있는 것”이라고 했다.그는 “장 대표는 참정권 수호라는 헌법상 가장 중요한 가치와 2030세대의 목소리를 현장에서 반영하기 위한 노력을 하고 있다”고 했다. 이어 “정 원내대표는 운동장을 넓게 쓰면서 중도층과 외연 확장을 위한 역할을 수행하고 있다”고 설명했다.그러면서 “장 대표는 선명한 메시지로 지지층을 규합하는 역할을, 원내대표는 중도층과 외연 확장이라는 가치를 확장시키기 위해, 두 사람이 역할을 나눠 집중하고 있다”고 강조했다.박 수석대변인은 장 대표의 올림픽공원 방문을 두고는 “2030세대가 주도하는 집회는 자율적인 시민운동”이라며 “그 과정에서 장 대표는 지도부나 의원들 누구에게도 참여를 독려하거나 같이 가자고 말한 적 없다”고 했다. 그러면서 “특정 정치권이 조직적으로 개입하거나 강요해서는 안 된다는 게 장 대표의 취지”라고 덧붙였다.