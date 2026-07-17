호남 당심 공략 나선 정청래, “다섯번째 대통령 만들려면 똘똘 뭉쳐야”

전남광주 찾아 ‘1인 1표제’ 강조

후원 계좌 초과 공개 “큰일 났다”

“번거롭지만 눈물 나게 고마워”

이미지 확대 미소 짓는 정청래 더불어민주당 당권 주자인 정청래 의원이 지난 16일 국회의원회관에서 열린 검사 권력 오남용 사례로 본 형사소송법 개정 토론회에서 미소 짓고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 미소 짓는 정청래 더불어민주당 당권 주자인 정청래 의원이 지난 16일 국회의원회관에서 열린 검사 권력 오남용 사례로 본 형사소송법 개정 토론회에서 미소 짓고 있다.

이미지 확대 형사소송법 개정 토론회 향하는 정청래 더불어민주당 당권 주자인 정청래(왼쪽) 의원과 김영환 의원이 16일 국회의원회관에서 열린 검사 권력 오남용 사례로 본 형사소송법 개정 토론회에 참석하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 형사소송법 개정 토론회 향하는 정청래 더불어민주당 당권 주자인 정청래(왼쪽) 의원과 김영환 의원이 16일 국회의원회관에서 열린 검사 권력 오남용 사례로 본 형사소송법 개정 토론회에 참석하고 있다.

이미지 확대 국민의례 하는 정청래·이성윤 더불어민주당 당권주자인 정청래 전 대표를 비롯한 의원들이 지난 14일 국회에서 열린 의원총회에서 국민의례를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 국민의례 하는 정청래·이성윤 더불어민주당 당권주자인 정청래 전 대표를 비롯한 의원들이 지난 14일 국회에서 열린 의원총회에서 국민의례를 하고 있다.

세줄 요약 정청래 전 대표가 광주·전남 당원대회에서 1인 1표제 첫 전당대회를 강조하며 당원 주권과 호남 결집을 호소했다. 이재명 정부를 성공시키고 다섯 번째 민주당 대통령을 만들려면 똘똘 뭉쳐야 한다고 했고, 후원금 초과 모금 사실도 공개했다. 광주·전남 당원대회서 1인 1표제 강조

당원 주권 내세우며 호남 결집 호소

후원금 초과 모금 공개로 지지세 과시

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더불어민주당 당권 주자인 정청래 전 대표는 17일 “이재명 정부를 성공시키고, 우리 이제 다섯 번째 민주당의 대통령을 만들어 내려면, 우리가 똘똘 뭉쳐야 된다”고 밝혔다.정 전 대표는 이날 전남광주에서 열린 서구갑 지역위원회 지역당원대회에 참석해 “이번에는 1인 1표로 시행되는 첫 번째 전당대회다. 앞으로는 누구나 공정하게 1인 1표를 하게 되었다. 당원들과 제가 했다”며 이같이 말했다.8·17 전당대회를 앞두고 대의원 표의 가중치를 없앤 이른바 ‘1인 1표제’ 도입을 부각하며 호남 당심에 적극적으로 구애하는 모습이다.정 전 대표는 북구갑 지역위원회 지역당원대회에서도 “나라의 주인이 국민이듯, 당의 주인은 당원”이라며 “앞으로 당원들의 목소리가 더 커지고, 또 당원들의 목소리를 당대표부터 최고위원, 국회의원들이 잘 따라서, 민주당이 더 유능하고 더 강한 정당이 되었으면 좋겠다”고 했다.그러면서 “뿌리를 자르고 꽃을 피울 수는 없다”며 “김대중, 노무현, 문재인, 이재명, 이 네 분의 대통령을 지지했던 우리 당원들 지지자들부터 똘똘 뭉쳐야 다음 총선도 대선도 이길 수 있지 않다”고 했다.정 전 대표는 “이재명 정부를 반드시 성공시키고 이제 다섯 번째 우리 민주 정부 대통령을 우리가 맞이하고 준비해야 될 때”라며 “이번 전당대회 때 여러분들이 생각하시는 분에게 꼭 눌러서 한 표 잘 행사하시면 좋을 것 같다”고 덧붙였다.정 전 대표는 이날 후원금이 초과로 들어온 사실을 공개하며 지지세를 과시하기도 했다.정 전 대표는 페이스북에 “큰일 났다. 정말 고맙다”며 “어제 어느 유튜브에서 제 후원 계좌가 2000만 원이 아직 덜 찼다고 방송했나 보다”며 “그 방송을 보고 하룻밤 사이 무려 3억 8000만 원이 쏟아져 입금되었다”고 썼다.그러면서 “3억 6000만 원을 일일이 돌려드려야 한다”며 “번거롭지만 눈물 나게 고마운 일”이라고 했다.이어 “주말이라 후원 계좌를 닫을 수가 없다. 계속 들어온다”며 “제 계좌로는 그만 보내시고 최민희, 이성윤, 한민수 의원 후원 계좌로 주말에는 보내주면 감사하겠다”고 덧붙였다.정 전 대표는 “그런데 당대표 후보의 후원금은 따로 1억 5000만 원을 모금할 수 있다”며 “곧 열 테니 그 계좌로 보내주시면 고맙겠다. 정말 감사하다”고 전했다.또 “하룻밤 새 7700여 분이 평균 4만 6000원, 3억 8000여만 원의 후원금을 보내주셨다”며 “눈물 나게 고맙다”고도 했다.이어 “정말 열심히 할 테니 ‘알정찍’(알겠어! 정청래 찍을게!) 선거운동도 좀 해달라”며 “그러면 이긴다”고 강조했다.